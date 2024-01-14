院長帶頭收回扣1400多萬 四川醫院上下「心照不宣」全鏈式腐敗

涉事的第二人民醫院。（取材自央視新聞微博）

央視揭露一起發生在四川廣安鄰水縣第二人民醫院的貪腐案細節時指出，在院長張曉明勾結藥商「帶頭腐」下，這家醫院由上到下形成了「心照不宣」的全鏈條式腐敗。通過安排財務人員把1000的數字1改成7或4等方式套取資金，張曉明非法收受藥品回扣共計1400餘萬元（人民幣，下同），連會計也挪用公款2424萬餘元用於賭博。

四川廣安鄰水縣第二人民醫院院長張曉明，勾結藥商「帶頭腐」，被判有期徒刑16年。（取材自央視新聞微博）

魯中晨報報導，央視新聞官方微博 日前披露，2020年底，四川廣安鄰水縣第二人民醫院原財務科長譚旭在家人陪同下投案。這一投案，竟揭開了鄰水縣近十年來涉案金額最大的腐敗窩案。

張曉明與藥商的勾結，發端於2003年。當時張曉明任鄰水縣九龍中心衛生院工會主席，醫藥代表左某找到他，表示想與醫院建立合作關係，並送上了3000元的好處費。在張曉明的出謀畫策下，左某通過掛靠多家醫藥公司向醫院供藥，並按約定給予張曉明8%至10%的回扣。

2004年，張曉明調任鄰水縣第二人民醫院院長，十幾年間，左某向第二人民醫院僅銷售藥品就達9000多萬元，張曉明則收下了900多萬元「回扣」。

有了左某的先例，藥商們紛紛想跟張曉明搞好關係。某醫藥公司副經理陳某聽說張曉明愛好籃球，就常邀請他到各地觀看籃球比賽，醫藥生意越做越順，陳某也按約定奉上回扣，幾年間在鄰水縣第二人民醫院就做成了5000多萬元的生意。

截至案發，張曉明從左某、陳某等非法收取回扣共計1400多萬元。

辦案人員指出，在這起腐敗案中，收回扣成為醫院一些「關鍵崗位」人員心照不宣的約定，從上到下形成了藥品耗材採購「院長腐」、支付貨款「財務腐」、藥品入庫「庫管腐」、處方開單「醫師腐」的全鏈條式腐敗。

除了大肆收受藥商回扣，張曉明還以公務開支為由，安排財務人員通過修改數額、虛增領取人員等方式，套取公款89萬元，其個人分得33萬元。

張曉明手下的財務科原科長、會計譚旭嗜賭成性，短短半年先後挪用公款達2424萬元，至今仍有1870萬元無法追回。

最終，張曉明被判刑16年，會計譚旭被判刑18年，出納程文宇被判刑6年。