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濟南男子女廁偷拍下場慘 「一招鎖喉」的拳館美女老闆背景超狂

中國新聞組／北京13日電
偷拍男子被姜玉環「一招鎖喉」。(取材自新黃河)
偷拍男子被姜玉環「一招鎖喉」。(取材自新黃河)

濟南高新區一男子日前在公廁內偷拍，不料遭遇拳館美女老闆，當場被「一招鎖喉」，緊接著被警方處以行政拘留5日。該案的視頻也登上抖音濟南同城熱搜榜，而這位拳館女老闆，正是火遍濟南、全網粉絲超千萬的姜玉環。

來源：YouTube

新黃河報導，姜玉環表示，事發公廁就在她開的拳館旁邊，她進入時廁所裡很安靜，沒料到出廁所時打開隔斷門，迎面就看見站著一個年輕男子。「這是女廁所，你一男的，怎麽進來了？」姜女士說，當時她看到這男子，吃了一驚。但看到男子拿著手機，頓時警惕了。

追問下，男子顯得有些慌亂地說是給朋友送手紙過來。「我說，那行，說說給誰送？她在哪裡？」姜玉環回憶，她當時立刻挨個隔斷敲門，但廁所裡除了她和這名男子，根本沒有第三人。「當時就感覺很氣憤，只是在新聞中看到有類似的情況發生，沒想到會發生在自己身上。」

拳館網紅女老闆姜玉環。(取材自新黃河)
拳館網紅女老闆姜玉環。(取材自新黃河)

就在男子轉身，馬上要「跑路」之時，姜玉環快步上前，從背後將男子「鎖喉」控制住，「雖然他身體有些胖，但我個頭有優勢。」姜女士還提到一個細節，情急之下，該男子曾試圖操作手機，姜玉環擔心他銷毀偷窺的證據，她一下把手機打落在地。

因為距離拳館很近，她的呼喊引來了拳館裡的同事，大家一起將男子控制住，扭送轄區派出所。姜玉環說，警方在查看手機留存的視頻後，發現男子拍攝到了她的鞋子，沒來得及拍攝其他隱私，就被發現了。男子手機內，疑似有其他偷拍女性視頻。

男子手機裡疑似有其他偷拍女性視頻。(取材自新黃河)
男子手機裡疑似有其他偷拍女性視頻。(取材自新黃河)

在帶偷窺者去派出所的路上，姜玉環與同事還拍攝了一段視頻，顯示涉案男子一直求饒，不停喊「姐姐」，還說「給我留點面子！」

「其實，這事兒也有些後怕，萬一這人身上攜帶凶器呢？我現在進公共廁所，都快有心理陰影了。」姜玉環說，她第一時間將這個事情上傳到社交短視頻帳號，有許多網友都對她的做法，感覺非常認同，讓她很感謝。

有網友也在問，遇到類似情況該怎麽辦？對於這個問題，姜玉環說，她希望更多的女性能夠學會保護自己，如果沒有一定把握，最好還是高聲呼救，一可以震懾對方，還能找來支援。另外一定要注意，不要讓對方刪除手機上的照片、視頻，給警方辦案留存證據。

男子被姜玉環詢問時顯得慌亂。(取材自新黃河)
男子被姜玉環詢問時顯得慌亂。(取材自新黃河)

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