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陝西一社區令返鄉過年人員報備 網諷：沒事找事 不知解封了嗎

中國新聞組／北京10日電
洋縣紙坊街道鞏家槽社區發布的「返鄉過年人員要報」的通知。(取材自上游新聞 )
洋縣紙坊街道鞏家槽社區發布的「返鄉過年人員要報」的通知。(取材自上游新聞 )

陝西洋縣紙坊街道鞏家槽社區發布一則「返鄉過年人員要報備」的通知近日引發爭議。有輿論質疑，「回老家還要報備？」批評官方「沒事找事」「是不是不知道已經解封了」。洋縣紙坊街道辦工作人員解釋，過年期間返鄉務工者較多，為了安全，要求社區做好社會安全穩定工作。不料，又被網友吐槽「為了誰的安全？哪方面的安全？」

上游新聞報導，這份1月8日發布的「通知」稱，接縣委會、縣政府通知，從2024年1月8日至2月20日所有返洋人員（本社區戶籍人口）進行日排查，日匯總，每日15時30分向社區登記報備，社區於每日下午16時上報辦事處司法所。需提供的資料包括：1、返洋時間及個人資料；2、在外地務工地點；3、返洋事由。如若不報備，發生的一切責任及後果由當事人承擔，情節嚴重的上報縣司法機關嚴肅處理，同時追究組幹部責任。

該通知在微博等社交平台上引起討論聲浪。有網友稱，「疫情突然消失，這些管人管慣了，突然不適應了。」另有人嘲諷「叫報備的人沒錢過年了，叫你過去意思一下。」

更有網友提出質疑說：「最近東北接待幾百上千萬遊客，火的一蹋糊塗也沒聽說報備。」

對此，鞏家槽社區工作人員表示，返回該社區的戶籍人員確實需要報備，只需要向各小組組長提供返回洋縣的時間和個人資訊往返即可。「我們也是接到上級通知才這樣做的。」

洋縣紙坊街道辦的工作人員稱，過年期間，返回洋縣的務工人員比較多，為了安全起見，街道要求各社區做好社會安全穩定工作。「各個社區方式方法不同。」

針對網友質疑「返鄉過年人員要報」的行為是否合法？洋縣紙坊街道辦的工作人員稱：「此事屬於社區自治。」

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