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球迷吐槽C羅中國行票價虛高：3880元被隨機分配角旗區

中國新聞組／北京9日電
C羅的鐵桿粉絲叢先生的吐槽。(取材自上游新聞／圖片來源網路）
C羅的鐵桿粉絲叢先生的吐槽。(取材自上游新聞／圖片來源網路）

足球巨星C羅24日和28日晚將隨沙特聯賽豪門球隊利雅得勝利，到中國深圳進行兩場友誼賽，近日又再次開票。但有不少球迷在網上吐槽，兩場比賽票價虛高，而且座位距離場地太遠。3000多元（人民幣，下同）的座位，竟然被隨機安排到角旗區位置。

「出票了，真糟糕！」上游新聞報導，知名足球媒體人、C羅的鐵桿粉絲叢先生日前在社交平台上吐槽，他花費3880元購買的GST榮耀巡迴賽•2024利雅得勝利中國行球票。開票後，他發現自己的位置竟然在舉辦地深圳大運中心體育場的231區，也就是角旗區斜對面，「我的位置有了，真坑爹啊。」

叢先生表示，去年12月25日第一次開票時，他就幸運搶到這張票，「但（這個情況）必須吐槽，真無語。我之前花過5880元看過C羅的比賽，但這次真的是史上性價比最低的一次，沒有之一！」

一名球迷吐槽：「深圳大運中心體育場並非專業球場，而是帶有跑道，距離球場很遠，無法理解4580元在三樓斜上是怎麼想的出來。」

據報導，此次利雅得勝利中國行的球票從380元到4580元不等，被球迷吐槽最多的是1880元、2880元和3880元價位的球票，其中大多位於角球區和球門後。

因為去年11月剛剛舉行世預賽亞洲區第二階段的國足對南韓的比賽，很多球迷對於深圳大運中心體育場的區域座位很熟悉。一些球迷也曬出了當時的看台視角，一些位置的確距離球場較遠，「連C羅的後腦勺都看不到。」

同樣買到3880元球票被分配到131區的一位女球迷吐槽，在歐洲追過C羅，西班牙國家德比黃牛票也不過200歐元，就在主席台後面的位置，「這次票坐在角球後面，望遠鏡都未必看得清。」

由於本次賽事採取了強實名的政策，即每個身分證只能購買一張門票，且購票時填寫的觀演人須與實際觀演人一致，還要刷臉入場，而不支持退票的政策，也讓一些後悔想要轉讓球票的球迷感到不滿。

報導指出，在官方售票渠道貓眼和大麥上，兩場比賽的球票都已經售罄。對於高價球票隨機安排座位的情況，貓眼客服工作人員表示，座位都是按訂票時間順序分配。叢先生表示，在購票時並沒有座位區域選擇的選項，全部都是隨機分配。

目前，在摩天輪售票平台上仍有部分票源，其中3880元和4580元的球票已經開始打折，降價400-500元。客服強調，「如果按票面購買，座位是隨機的。如果您選座購票的話，我們按照您選的座位去出票。兩種形式是不同的，而具體區域是否有相應的座位要以實際為準的。只要能正常下單，賣家接單後都是有票的。」

球迷在中韓比賽時在深圳大運中心131看台拍攝的視角。(取材自上游新聞／圖片來源網...
球迷在中韓比賽時在深圳大運中心131看台拍攝的視角。(取材自上游新聞／圖片來源網路）
深圳大運中心體育場231區和131區所在位置。(取材自上游新聞）
深圳大運中心體育場231區和131區所在位置。(取材自上游新聞）

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