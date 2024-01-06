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教女生找金主、拿捏男人 直播間「女性生意」號稱半年賺上百萬

中國新聞組／北京6日電
網友公開的「曲X」直播間連麥規則。（取材自南方都市報）
網友公開的「曲X」直播間連麥規則。（取材自南方都市報）

媒體調查發現，有自媒體帳號打著心理諮詢、情感諮詢的名頭，通過直播連麥、授課短視頻等形式不斷輸出「撒嬌換來千萬房產」、「怎樣拿捏男人」等價值觀和言論，引導女性利用情感、婚姻等去獲取金錢與資源，同時售賣情感課程、1V1諮詢等服務，這樣面向女性的「情感生意」收益不菲。目前該帳號已被封禁。

南方都市報報導，去年12月，微博管理員公布了微博平台新一周的典型處置案例，其中就包括了情感大V「曲X」，據公示，帳號違規原因是「多次宣揚不良戀愛觀博取熱度，並借此販賣課程謀取私利，傳遞錯誤價值導向」。

該主播多以與粉絲連麥進行情感諮詢的形式進行直播，據其觀點，談戀愛、結婚，乃至生孩子，都只是實現「階級跨越」的工具，從男性身上「搞錢」，才是超越了情感的終極目的。而「曲X」也因此被不少人質疑在「物化」親密關係。

報導指出，不僅「曲X」，還有不少博主正做著女性的情感生意：他們往往自稱是擁有豐富經驗的情感導師或心理諮詢師，個別自述曾幫助數萬女性實現向上破圈社交，教導女性在情感關係中向男性「借力」以獲得財富資源。

以「情感諮詢」、「女性成長」等關鍵詞在短視頻平台上檢索，會出現不少類似的帳號，粉絲最多的有上百萬。例如，一自稱「精英女性成長導師」的博主「X姐」在短視頻中宣稱「婚姻是踏板，男人是階梯」，引導女性透過「吹牛」、「包裝」實現階級跨越；另一粉絲過百萬的男性博主「XXX寵愛力」主張女性透過撒嬌等方式從男性身上獲取金錢。據其分享的短視頻內容，有不少連麥粉絲在他的「幫助」下獲得了男性贈予的房車及巨額錢財。

據報導，在被微博平台封禁前，「曲X」曾輾轉多個社交平台，但疑似均因違規受到了平台的處置。不過，部分直播視頻仍在相關平台上流傳，評論中則有不少網友在為該博主的「新據點」引流。據網友透露，曲某的直播已從原來的公開平台轉到了私域運營工具「小X通」，需拿到直播間網址鏈接方可進入觀看。

南都記者進入了「曲X」直播間，該主播正在給連麥粉絲分析情感問題，直播間的實時彈幕也在快速滾動。在連麥的間隙，其還會主動引導粉絲購買直播間內的1V1導師諮詢、情感課程、閨蜜圈等服務，價格從數千元到數萬元（人民幣，下同）不等。該場直播結束後，直播間的點讚人數超過了7萬人次。

在一些類似博主的自述中，不乏「6個月賺200萬」「起號半年變現600萬」「情感培訓半年變現6000萬」等字眼。據統計，在多個短視頻平台上，起碼有上百個矩陣帳號借短視頻為「曲X」的內容導流，靠售賣價值3580元的招牌課程，幾千上萬元的1V1導師諮詢等服務，短期營收不菲。

有業內人士指出，多數該類帳號因「共情力」而具有快速的流量吸附和變現能力，其受眾往往是具有強消費能力的女性，變現路徑主要有賣情感課程、連麥答疑、私域諮詢、社群陪伴等等。

還有個別博主扮演起「婚姻中介所」的角色，在粉絲群體中組「相親局」成為營收新渠道。一名為「XX說媒」的博主自稱靠著資產門檻為5000萬的線下粉絲活動，每月可凈賺十幾萬元。據悉，其一年能辦160多場相親活動，平均每月兩場「5000萬相親局」，人均入場費在6000元以上。

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