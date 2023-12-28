想與C羅合照、吃飯 他轉出2萬元後夢想破滅

足球巨星「C羅」1月將到中國進行兩場比賽。（歐新社）

近期C羅 所效力的俱樂部阿拉伯利雅得勝利隊官宣，將於2024年1月下旬開展中國行活動。消息傳出引發球迷關切，但是C羅還未到，相關糾紛便已出現。除了高票價引發質疑外，還有抖音網友曝為了想跟C羅共餐被騙了2萬元（約2800美元）。

第一財經報導，與今年6月梅西 中國行的「超燃」場面相比較，這場名為「榮耀巡迴賽2024利雅得勝利中國行」的開篇，顯得有些混亂。在本場活動中，俱樂部將與中國兩支球隊進行兩場友誼賽，門票自12月25日開始預售，2分鐘就售罄，票價分為六檔，從380元到4580元不等。

然而，這場活動在「旗開得勝」時卻出現了退票現象，球迷為了搶到票在不同平台用同樣的身分證搶票，之後又退票。另外，與此相隨的是，只要花費8萬、10萬、12萬元就可以獲得「C羅私享會」等受騙消息，又開始了「漫天飛」。

網友「成都金融彭于晏」說，因為是C羅的粉絲，他的朋友找了自稱可以安排與C羅「一對一」私享會的平台，屆時可以和C羅拍照、合照、握手甚至共進晚餐，價格在8萬元、12萬元甚至更高，共有50人報名。不過，他的朋友交了2萬元的訂金後，就被對方封鎖了。

「這時候，我們的激動就為騙子帶來了機會」，「成都金融彭于晏」透過抖音平台提醒，「C羅中國行，謹防受騙」。

報導指出，除了與C羅見面引發的詐騙案外，「C羅中國行，票價值不值？」的質疑聲也此起彼落。

據安排，利雅得勝利隊將於2024年1月24日和28日舉辦兩場比賽，分別對陣上海申花和浙江隊，比賽地點均為深圳大運中心體育場，票價從380元到4580元不等。

有球迷認為，這個層級的俱樂部比賽，將最高票價定為4580元是有些問題的，而且比賽場地不像梅西6月用的是改造後的專業足球 場地。也有球迷指出，往年一些國際足球俱樂部超級巨星中國行，最高票價也就1000多元，如今的最高票價就漲到了4580元，「有些離譜」。

據業界估計，今年6月梅西中國行，主辦單位一場友誼賽至少賺了5000萬元。目前距離C羅比賽還有一個月的時間，「C羅中國行」主辦方能否複製「梅西6月神話」，被打上了問號。