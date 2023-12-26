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浙江女研究生製售10萬本色情書籍 涉案金額上千萬

中國新聞組／北京26日電
浙江警方查獲大批色情小說與漫畫。（視頻截圖）
浙江警方查獲大批色情小說與漫畫。（視頻截圖）

浙江台州多名家長投訴，子女在家中甚至課堂偷閱讀色情漫畫、小說。警方調查發現，錢姓在職女研究生組織寫手，編製色情小說和漫畫，並透過微信群傳播。警方逮捕了錢姓嫌犯等10人，查獲10萬多本實體及電子色情刊物，涉案金額1000萬餘元（人民幣，下同）。

來源：YouTube

綜合媒體報導，浙江省台州臨海警方接獲多位家長投訴，表示發現自家小孩在家裡甚至是課堂上偷偷閱讀色情漫畫、小說。還有學生用家長的網購帳號，在網路平台購買相關書籍，書中大部分情節都很露骨，有大量色情內容。

警方追查線索後發現，主嫌錢某是一名在職研究生，她聯絡一些寫手，讓他們製作情色小說和漫畫，她再將這些作品推廣。隨著寫手愈來愈多，錢某專門組成了「某梗工作室」微信群，甚至在圈內的影響變得愈來愈大，還收穫了追隨者。

在掌握犯罪集團相關證據以後，警方成功將錢某等10名犯罪嫌疑人抓獲，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額1000萬餘元。

專案組與上海、安徽、江蘇、徐州等地的警方展開統一收網行動，成功拘捕錢某等10名嫌犯，查獲實體及電子非法出版物數量10萬餘本，涉案金額1000萬餘元

警方指出，錢某主要盈利來自網上買家和快遞公司之間郵費差價，及介紹印刷生意給上海某印刷廠的提成。錢某把大部分銷售利潤分攤給作者、網路商店員工和印刷廠，逐漸在圈中的影響愈來愈大，甚至收獲追隨者。目前，案件仍進一步偵辦中。

嫌犯錢某找到多名「寫手」，製作色情小說和漫畫。（視頻截圖）
嫌犯錢某找到多名「寫手」，製作色情小說和漫畫。（視頻截圖）
浙江警方查獲大批色情小說與漫畫。（視頻截圖）
浙江警方查獲大批色情小說與漫畫。（視頻截圖）

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