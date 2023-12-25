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偷渡緬北學詐術 男子返中國組團做「色播」13人遭判刑 最高5年

中國新聞組／北京25日電
裸聊敲詐犯罪集團案庭審現場。（取材自檢察日報）
裸聊敲詐犯罪集團案庭審現場。（取材自檢察日報）

緬北詐騙橫行，檢察日報近日揭露一起案例，一名中國男子李某揣著發財夢，偷渡緬甸加入裸聊敲詐犯罪集團，經過一年培訓後回到中國，通過「暗網」招募成員組成多個「彩信（多媒體簡訊）組」，與緬甸的「同事」合作，共同實施裸聊敲詐勒索。山東法院日前以涉嫌敲詐勒索罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪對李某的下線楊某等13人提起公訴，並判刑最高5年。

據報導，2021年3月，李某偷渡到緬北，直接加入裸聊敲詐公司工作。在過程中，有「吸粉組」「槍手組」「彩信組」等不同角色互相配合，其中「彩信組」的成員必須身處中國國內，因為中國的手機號碼在緬甸不能給境內人員發彩信。

2022年3月，李某回中國，與緬甸的同事進行業務聯繫，透過「暗網」招募成員，配合緬甸裸聊敲詐集團向境內被害人發送敲詐彩信。

由於李某業務熟練，與其合作的緬甸裸聊敲詐犯罪集團愈來愈多，他一般一晚能發600至1000條彩信，每條獲利10元（人民幣，下同）。在日進斗金的誘惑下，李不斷擴張下線成員，包括楊某、田某、黃某等人。

黃某在業務精進之後，琢磨自己以往每天最少發100條，一天的收入是500元，如果聯合親友一起幹，收入自然更多。遂脫幫單幹，糾集家人朋友加入裸聊敲詐組織，試圖獲取更多經濟利益。

2023年10月7日，山東省威海市文登區檢察院以涉嫌敲詐勒索罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪對楊某等13人提起公訴。11月29日，法院判處楊某等13人有期徒刑五年至有期徒刑六個月、緩刑一年，各併處罰金14萬元至5000元。

緬甸 偷渡

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