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清華鉈中毒案 李昌鈺：這種投毒 親近者才有機會

中國新聞組／北京24日電

多年來，朱令案備受各界關注。2013年，曾參與調查「甘乃迪遇刺案」等重大歷史事件的神探李昌鈺博士表示，多年未破的案子，他們稱為「冷案」。朱令案如果要偵破的話，「非常困難」。但如果有原始案卷、原始物證的話，「可能有機會」。

南方都市報報導，李昌鈺說，以他的經驗，在涉及毒物的陳年舊案偵破中，第一要追查的是毒物來源。在他上大學時，美國大學裡對毒物的使用都有嚴格的管理，他當時在實驗室中使用劇毒物均需簽名。李昌鈺說，可以調查有無哪位教授在實驗中會用到這一劇毒「鉈」，教授的學生中有誰能接觸到，並與被害人有交集。

第二，可以根據血液中毒物的含量測定中毒的具體時間，看在中毒的那段時間誰和被害人在一起，李昌鈺把這稱之為「人工智慧」。他說「這種投毒案件，通常要跟她接近的人才有機會」。

第三，追查投毒的途徑。可以在被害人的個人生活物品中尋找兇手的蛛絲馬跡。

第四，調查誰會有投毒動機。「大學生中毒，就要看看有沒有和人爭風吃醋、有沒有和誰有矛盾。」李昌鈺說，如果嫌疑人沒有電腦的話，還可以看看有沒有日記等紀錄。

第五，可對嫌疑人測謊。

李昌鈺還說，在美國遇到這種情況，FBI等部門都會和他們合作，提供原始資料。如果是警方已經沒有繼續調查的案件，受害人家屬或媒體也可向法官申請查看案卷。

李昌鈺 人工智慧 FBI

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