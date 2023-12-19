我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

勞榮枝遺願曝光：掛念法子英手機號、要家人代還200元欠款

中國新聞組／北京19日電
曾為初中學霸、小學老師的勞榮枝因為搶劫殺人案被執行死刑。（取材自微博）
曾為初中學霸、小學老師的勞榮枝因為搶劫殺人案被執行死刑。（取材自微博）

背負七條人命的中國「女魔頭」勞榮枝去年被判死刑定讞後，於18日伏法。據南昌市中級人民法院通報稱，在執行死刑前，勞榮枝會見了親屬，據稱，勞榮枝在死前不但惦記著已先一步伏法的前男友手機號，還要親屬幫她還在「花唄」上積欠的200元人民幣（約28.2美元）費用。

紅星新聞報導，勞榮枝家屬稱，在最後會見勞榮枝時，勞榮枝還向姊姊要她被抓前男友的手機號，因為手機號是男友媽媽的；此外，勞榮枝還交代，她之前花唄欠費200元，她一定要還這筆款，並把密碼告訴家屬讓家屬務必幫忙還款。

據了解，勞榮枝曾供稱，逃亡的20年裡，她一直都在廈門，「我從心底只想做個擁有平凡生活和穩定居所的百姓，我從來都不是一個追求奢侈生活的人，我不怕生活和工作的苦累。到了廈門後，我便參加了各種工作，做過大概四個月的沙茶麵小吃、半年以上的炸鮮奶、一年半餐吧的服務員、表行的銷售.. ....」

她稱，在看守所時，每天除了工作外，還可以看書、看電視。她看了很多書，她傾向於文學類的書。

當被問到有什麼話想對哥哥或其他家人說時，勞榮枝說：「希望家人們照顧好身體，希望哥哥姊姊的孩子們都能好好學習，考個985，至少考個211。如果考不上的話，對女孩，我建議去考造價師；男孩，我建議去考建造師。這些都很好就業，工資也不錯，比考研性價比高。」

被問及自己還有什麼願望時，勞榮枝稱：「我沒結過婚。（曾）希望我的另一半只要有上進心就好，就算日子苦一點都無所謂；我也想做一份正常的工作，我很擅長和人打交道，我覺得做個銷售就很適合我。」

另據極目新聞報導，勞榮枝的一名生前好友夏英（化名）表示，「聽說她被執行死刑了，作為好友，還是很難過的，但是她的罪太重了，毀了幾個家庭」。

夏英說，2011年前後，她與勞榮枝相識，平時勞榮枝以柔柔弱弱的姿態示人，說話輕聲細語的，也不與人起衝突，即使被人欺負了，也不敢報警不敢聲張。夏英曾經向勞榮枝提議去周邊城市玩，但都被其婉拒，「都是近處走走或泡溫泉什麼的，一次都沒出過遠門。她被抓後，我才明白為什麼她不敢出門」。

夏英稱，與勞榮枝相識多年，直到其被抓她才知道對方真名叫勞榮枝，「她從來不提起自己的家庭，我連她的姓都不知道」。

勞榮枝 就業

上一則

半年「走」3人 51歲科學家周光遠傳車禍亡啟人疑竇

下一則

與情人害7命逃亡20年 女魔頭勞榮枝伏法 被害家屬激動

延伸閱讀

勞榮枝伏法前 要前男友手機號、交代還「花唄」欠款

勞榮枝伏法前 要前男友手機號、交代還「花唄」欠款
背負7條人命、逃亡20年 女魔勞榮枝的致命邂逅

背負7條人命、逃亡20年 女魔勞榮枝的致命邂逅
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
學貸償還重啟 逾半數按時繳款 近900萬人逾期未還

學貸償還重啟 逾半數按時繳款 近900萬人逾期未還

熱門新聞

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了