勞榮枝遺願曝光：掛念法子英手機號、要家人代還200元欠款

曾為初中學霸、小學老師的勞榮枝因為搶劫殺人案被執行死刑。（取材自微博）

背負七條人命的中國「女魔頭」勞榮枝 去年被判死刑定讞後，於18日伏法。據南昌市中級人民法院通報稱，在執行死刑前，勞榮枝會見了親屬，據稱，勞榮枝在死前不但惦記著已先一步伏法的前男友手機號，還要親屬幫她還在「花唄」上積欠的200元人民幣（約28.2美元）費用。

紅星新聞報導，勞榮枝家屬稱，在最後會見勞榮枝時，勞榮枝還向姊姊要她被抓前男友的手機號，因為手機號是男友媽媽的；此外，勞榮枝還交代，她之前花唄欠費200元，她一定要還這筆款，並把密碼告訴家屬讓家屬務必幫忙還款。

據了解，勞榮枝曾供稱，逃亡的20年裡，她一直都在廈門，「我從心底只想做個擁有平凡生活和穩定居所的百姓，我從來都不是一個追求奢侈生活的人，我不怕生活和工作的苦累。到了廈門後，我便參加了各種工作，做過大概四個月的沙茶麵小吃、半年以上的炸鮮奶、一年半餐吧的服務員、表行的銷售.. ....」

她稱，在看守所時，每天除了工作外，還可以看書、看電視。她看了很多書，她傾向於文學類的書。

當被問到有什麼話想對哥哥或其他家人說時，勞榮枝說：「希望家人們照顧好身體，希望哥哥姊姊的孩子們都能好好學習，考個985，至少考個211。如果考不上的話，對女孩，我建議去考造價師；男孩，我建議去考建造師。這些都很好就業 ，工資也不錯，比考研性價比高。」

被問及自己還有什麼願望時，勞榮枝稱：「我沒結過婚。（曾）希望我的另一半只要有上進心就好，就算日子苦一點都無所謂；我也想做一份正常的工作，我很擅長和人打交道，我覺得做個銷售就很適合我。」

另據極目新聞報導，勞榮枝的一名生前好友夏英（化名）表示，「聽說她被執行死刑了，作為好友，還是很難過的，但是她的罪太重了，毀了幾個家庭」。

夏英說，2011年前後，她與勞榮枝相識，平時勞榮枝以柔柔弱弱的姿態示人，說話輕聲細語的，也不與人起衝突，即使被人欺負了，也不敢報警不敢聲張。夏英曾經向勞榮枝提議去周邊城市玩，但都被其婉拒，「都是近處走走或泡溫泉什麼的，一次都沒出過遠門。她被抓後，我才明白為什麼她不敢出門」。

夏英稱，與勞榮枝相識多年，直到其被抓她才知道對方真名叫勞榮枝，「她從來不提起自己的家庭，我連她的姓都不知道」。