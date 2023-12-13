鄭爽「翡翠戀人」無法播出 被強執9050萬也拖累李鐘碩
女星鄭爽因為天價偷稅案件被封殺導致拍攝的作品無法上線，遭到海寧東開之星影視投資公司起訴求償，被法院強制執行9050萬元(約1260萬美元)。消息傳開後，「#鄭爽被強執9050萬#」關鍵字火速衝上微博熱搜冠軍，短時間內閱讀量便破3.7億，相當驚人。
紅星新聞報導，2016年1月13日，海寧東開之星影視公司與上海鄭爽影視文化工作室簽訂「策畫服務合約書」，海寧東開之星支付策畫服務費總計3050萬元，邀請鄭爽參與影視劇的拍攝，出演第一號女主角，拍攝工作共計70個有效工作日。
合約並註明，若藝人參與違法犯罪活動或因劣跡，從而遭受國家新聞出版局或廣電總局封殺影響本劇至拍攝和上映，海寧東開之星有權解除本合同，藝人應退還酬金並賠償甲方實際經濟損失。
然而在涉案電視劇拍攝完畢後，2021年8月27日，國家稅務總局通報，上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元的處理處罰決定。同年，鄭爽代孕事件也被揭發，鄭爽相關作品紛紛下架。
鄭爽被海寧東開之星告上法庭後，2021年12月16日，松江法院作出一審判決：要求鄭爽返還服務費3050萬元並賠償經濟損失6000萬元。一審判決後，鄭爽提起上訴，上海市第一中級人民法院於今年7月18日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。
據悉，鄭爽與李鐘碩主演電視劇「翡翠戀人」出品方之一便是海寧東開之星影視投資有限公司， 該部片於2016年拍攝完畢，疑似因鄭爽事件至今都無法播出。
據各媒體報導指出，鄭爽曾因逃漏稅，被重罰2.99億人民幣，也被「絕密者」出品公司之一提告，被強制執行1.28億。如今又被強制執行9050萬，目前已至少賠了逾5億，令網友驚呼「她到底還有多少錢」、「她還得起嗎?」
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