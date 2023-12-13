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鄭爽「翡翠戀人」無法播出 被強執9050萬也拖累李鐘碩

中國新聞組／北京13日電
鄭爽遭到演藝圈封殺。（取材自微博）
鄭爽遭到演藝圈封殺。（取材自微博）

女星鄭爽因為天價偷稅案件被封殺導致拍攝的作品無法上線，遭到海寧東開之星影視投資公司起訴求償，被法院強制執行9050萬元(約1260萬美元)。消息傳開後，「#鄭爽被強執9050萬#」關鍵字火速衝上微博熱搜冠軍，短時間內閱讀量便破3.7億，相當驚人。

鄭爽遭到演藝圈封殺。(取材自紅星新聞)
鄭爽遭到演藝圈封殺。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，2016年1月13日，海寧東開之星影視公司與上海鄭爽影視文化工作室簽訂「策畫服務合約書」，海寧東開之星支付策畫服務費總計3050萬元，邀請鄭爽參與影視劇的拍攝，出演第一號女主角，拍攝工作共計70個有效工作日。

合約並註明，若藝人參與違法犯罪活動或因劣跡，從而遭受國家新聞出版局或廣電總局封殺影響本劇至拍攝和上映，海寧東開之星有權解除本合同，藝人應退還酬金並賠償甲方實際經濟損失。

天眼查App顯示，該執行資訊關聯案件為海寧東開之星影視投資有限公司與鄭爽服務合約...
天眼查App顯示，該執行資訊關聯案件為海寧東開之星影視投資有限公司與鄭爽服務合約糾紛案。(天眼查App截圖)

然而在涉案電視劇拍攝完畢後，2021年8月27日，國家稅務總局通報，上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元的處理處罰決定。同年，鄭爽代孕事件也被揭發，鄭爽相關作品紛紛下架。

鄭爽被海寧東開之星告上法庭後，2021年12月16日，松江法院作出一審判決：要求鄭爽返還服務費3050萬元並賠償經濟損失6000萬元。一審判決後，鄭爽提起上訴，上海市第一中級人民法院於今年7月18日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。

據悉，鄭爽與李鐘碩主演電視劇「翡翠戀人」出品方之一便是海寧東開之星影視投資有限公司， 該部片於2016年拍攝完畢，疑似因鄭爽事件至今都無法播出。

據各媒體報導指出，鄭爽曾因逃漏稅，被重罰2.99億人民幣，也被「絕密者」出品公司之一提告，被強制執行1.28億。如今又被強制執行9050萬，目前已至少賠了逾5億，令網友驚呼「她到底還有多少錢」、「她還得起嗎?」

鄭爽 投資 微博

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