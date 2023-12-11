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楊丞琳「河南人愛騙人」風波 「地域黑」挨罵 也有人挺：事實

中國新聞組／北京11日電
楊丞琳言論引發爭議。(取材自微博)
楊丞琳言論引發爭議。(取材自微博)

有媒體在微博發起「如何看待楊丞琳為演唱會言論致歉」，多數人表示，希望下次別再發生類似事件。網紅張雪峰也來蹭熱度，「我們河南人不愛騙人」。網友則反應兩極，一部分表示不接受楊丞琳道歉，一部分認為她說的是事實，並紛紛分享被河南人騙過的經歷。

封面新聞報導，12月9日鄭州演唱會上，楊丞琳開玩笑說「河南人愛騙人」，引發熱議。12月10日，她發文就此事道歉。媒體則在微博發起「如何看待楊丞琳為演唱會言論致歉」，不少網友表示，「能接受，至少已經意識到自己的問題」。多數人表示，「希望下次別再發生類似事件」。也有人認為，「公眾人物還是需要注意言論」。

據報導，張雪峰也發文表示，「我們河南人不愛騙人」。但有網民表示，「我這輩子遇到最多的騙子，是大學剛畢業，去鄭州，四天遇到了五個騙子」、「只是愛搶東西而已」、「我認識的大學生河南人常偷東西」、「我真真實實的被河南人騙過如果想反駁請彌補我損失」、「對河南人印象不太好啊，不太實在」、「這是全國性的認知！！！在狡辯也改變不了本質」。

不過有網友反駁說，「說實話，微博上都說自己被河南人騙過，卻沒一個人可以拿出證據。你要是有證據你就去報警，被河南室友，和男友騙幾千甚至幾萬，不報警卻在網路上罵河南人。你是真的被騙還是為了造謠拿我們當宣洩口」、「17年來有16位河南人感動了全中國，時代楷模也有不少河南人呢」、「詐騙島的居然說別人愛騙人」。

也有網友表示，「她這一個玩笑又帶起來一波地域黑，我真無語了」、「從小我爸批評我的次數寥寥無幾。其中有一次就是因為我說了這句話，然後我爸爸就語重心長的跟我說：哪裡都有好人哪裡也都有壞人，不可以用地域來評判人」。

河南 微博 鄭州

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