中網紅稱曼谷這區99%的人不正經 遭泰當局約談列黑名單

網紅發布曼谷Nana街影片指「來這邊的99%的人都不正經」。（翻攝TikTok）

「女孩子千萬別自己來曼谷Nana街」，中國網紅77Seven近日發布短影音，稱在曼谷Nana街（Soi Nana）上99%的人都不正經，女性獨自一人在Nana區不安全，此事引起泰國 官方及媒體關注，她現在已被移民局 依違法工作罪名列入黑名單，「77Seven」抖音 帳號已下架該影片，並發文道歉。

Nana街曼谷「紅燈區」之稱；香港01報導，在短影音平台抖音擁有近270萬粉絲的網紅「77Seven」，近日在抖音上發布一則短影音，標題為「女孩子千萬別自己來曼谷Nana街」。她在影片中直指在曼谷Nana街上有99%的人都是不正經，並說道女性獨自一人在曼谷Nana區不安全。

這則短影片隨後引起泰國警方與媒體關注，據泰國媒體報導，泰國移民局日前傳喚該名網紅問話後，以她涉嫌在泰國經營非法網路生意為由，將她列入黑名單。

綜合媒體報導，泰國警方指出，由於該名網紅稱曼谷以夜生活聞名的Nana地區不安全，因此要對該名抖音網紅採取法律行動。

據報導，網紅「77Seven」是於11月2日入境泰國，5日發布曼谷Nana街影片後引來抨擊。

報導引述該名網紅在影片中的內容，「77Seven」某日在晚上11時30分左右來到曼谷Nana街拍攝影片，影片中截圖放大每個經過她身邊的路人眼神，其中有一位外國遊客向她打招呼，她隨即走開，並對鏡頭說，她可能就這樣無助地被這名外國遊客強行拉走。「77Seven」並在影片結束時直呼，「來這邊的99%的人，他都不正經。」

曼谷郵報報導，這名女子是持泰國精英簽證（Thailand privilege card visa）入境，她接受警方詢問時坦承拍攝並發布該影片，但否認有意毀損泰國名聲。她指稱只是想要提醒外國人，有哪些地區對於女性在夜間行走時不安全。

據報導，泰國旅遊業者對此短影片內容稱，這是負面宣傳影片，對泰國軟實力發展造成傷害，中國社交網路充斥著對泰國的不實訊息，大大減低免簽對吸引中國旅客的成效。