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沒收老人1噸煤 河北鎮政府：禁劣質煤 網轟：如何認定

中國新聞組／北京7日電
官方通報說現場並未收繳該戶的散煤，但網友質疑，「監控影片裡皮卡車上裝的一袋袋的東西是什麼？」（視頻截圖）
官方通報說現場並未收繳該戶的散煤，但網友質疑，「監控影片裡皮卡車上裝的一袋袋的東西是什麼？」（視頻截圖）

河北贊皇縣南邢郭鎮多名鎮政府人員，被指前往一名七旬老人家中，將1噸多過冬用的煤球，以劣質散煤名義查收，引發網友關注，憂心老人過冬難。該鎮通報稱當天是對老人講解散煤管控有關政策及對大氣污染危害性，農村冬季取暖按要求應使用清潔型煤，強調並未收繳該戶的散煤。

來源：YouTube

強風新聞報導，網傳影片顯示，2023年12月5日上午，五名男子走進一處居民家中，領頭男子指著堆放在院子角落的煤堆說，「這可不行呀。」隨後，有兩人上前拍照，一名老太太隨即拿著掃把走到院子與現場人員理論。此時，又有多名男子進入院子內，手持鐵鍁、麻袋等，疑似對著堆放的煤堆裝袋。

有工作人員進入村民院子後對現場拍照。（視頻截圖）
有工作人員進入村民院子後對現場拍照。（視頻截圖）

網友稱，事發地位於河北贊皇縣南邢郭鎮，鎮政府多名工作人員前往村民家檢查過冬所使用的煤球，影片中是兩名七旬老人的家，工作人員稱其所使用的煤球是劣質煤，故進行收繳，讓老人購買特定煤場的煤球。

華商報大風新聞報導，涉事村民劉某說，自己年過七旬，老伴也70多歲了，平日是兩人居住，「鎮政府人員上門說，我們家買的是劣質煤，就全都收走了，他們說劣質散煤不能用。」

多名男子手持鐵鍁、麻袋等，疑似對堆放的煤堆裝袋。（視頻截圖）
多名男子手持鐵鍁、麻袋等，疑似對堆放的煤堆裝袋。（視頻截圖）

劉某說，他們家的煤是透過街上的廣告買來的，「每噸1280元（人民幣，下同，約180美元），我買了一噸半，花了1700多元，準備過冬用。」關於鎮政府工作人員稱這是劣質散煤，劉某說，鎮政府讓他買的煤，每噸1000元，但他不認可這些煤，「我買的這個煤更貴，燒的旺，還沒有味道……」。

劉某說，「他們把我的煤收走了，收條啥的都沒有。我問他們怎麼過冬，他們說不管我這個。」

對此，贊皇融媒公眾號報導，贊皇縣南邢郭鎮政府6日發布通報，稱工作人員在北馬村逐戶排查時發現該戶院內有大堆散煤，遂對家中老人講解了散煤管控有關政策，告知其散煤燃燒對大氣污染危害性，農村冬季取暖按要求應使用清潔型煤，現場並未收繳該戶的散煤。

網民砲轟：「連承認都不承認了」、「估計以後放屁也會被治理，說你污染大氣」、「這不是入室搶劫嗎？煤不用就是私人財產。」

還有網民提出質疑：「劣質煤怎麼認定的呢？這些人既沒檢測也沒化驗，就因為不是指定店購買的，進門就說是劣質煤拿走了？意思就是說，只要不是在我家買的，就是劣質煤唄？」

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