西藏捐血事件沒特權? 胡錫進：絕非空穴來風

公務員為車禍女子捐血事件後，網友製作消遣梗圖。(取材自X平台)

公務員為車禍女子捐血事件持續引發關注。上海女子余女士在西藏阿里地區車禍重傷後，當地公務員經動員為其捐血，卻引發民眾對其是否以「特權」過度調用公共資源的質疑。對此，衛健部門回應稱，此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動。但環球時報前總編輯胡錫進直言，「超乎想像」、「絕非空穴來風」。

大象新聞報導，10月中旬，余女士在阿里地區旅遊遭遇車禍昏迷，需大量輸血。余女士在社交平台公開稱，其丈夫陶先生透過「小姑姑」聯繫到上海市衛生健康委員會（下稱「上海市衛健委」），再由上海市衛健委聯繫到阿里地區相關部門，從而動用了阿里地區所有公務人員為其捐血。

陶先生表示，他的小姑姑不是上海公職人員。只是在妻子車禍後，當地相關部門建議向上海市衛健委求助，他們家人、朋友，包括小姑姑才去想辦法聯絡上海市衛健委。捐血則由阿里當地醫院和衛健委組織，並非他們的個人行為。

新京報報導，從上海相關部門獲悉，經調查，事發時，衛健部門接相關部門函件，請求正在西藏日喀則市的援藏醫師前往涉事醫院參與救治。此事不存在因私人關係等不正當因素導致的行動。

衛健部門的「協調」引發了公眾更大的質疑：這樣的協調是不是普惠性的？一般的上海市民能否得到同等待遇？如果是一條正常的紓困 管道，有沒有公開透明的求助和申請程序？

另外，大河報·豫視頻「看見」記者1日以一位異地急需用血者家屬的身份，求助上海市衛健委，「一位普通上海人民，在外省市需要緊急醫療救助，上海市衛健委能否幫忙協調當地緊急捐血？」

工作人員表示，異地用血需要走正常管道，求助當地的醫院，在當地申請。「不知道外省是什麼政策，上海用血的話，提出申請和求助，一般在哪家醫院，是醫院去協調的。當地有血液管理辦公室，當地協調用血。」

記者詢問，被上海市衛健委協調救助的西藏車禍余女士，之前是否有這樣的救助通道？工作人員表示，自己不清楚，會將需求記錄下來，會有專人回覆。

另據環球時報前總編輯胡錫進在其個人微博 上對此事件發文指出，公眾懷疑裡面有特權，這種懷疑當然是成立的。很多普通人不清楚西藏新疆 等偏僻地區有付費醫療專機的服務，而且鉅資使用專機，也絕非普通家庭輕易可以承受的。這個家庭能夠掌握醫療專機的資訊，並很快湊出錢，把整個事情辦成，確實超乎普通人的想像，大家的質疑絕非空穴來風。

不過胡錫進也指出，開展並且執行這件事的是車禍女子的父親，他能夠理解一個父親為了救女兒而不惜一切代價，把一切可能性都找出來並且用盡的決心和爆發力。「我傾向於相信，在上海，一個普通家庭為了救女兒，在親家的幫助下，短時間內籌集100多萬元人民幣是非常可能做到的，而且那個家庭為了救女兒命發現已經存在的醫療專機服務，聯繫上它，使用它，也存在合理性。」