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上海獨生女繼承2億遺產 夫竟提告離婚 要求分產

中國新聞組／北京1日電
有網友形容康露的遭遇猶如電影「消失的她」現實版。圖為「消失的她」劇照。(取材自微博)
有網友形容康露的遭遇猶如電影「消失的她」現實版。圖為「消失的她」劇照。(取材自微博)

話題「上海獨生女繼承2億(人民幣，約2811萬美元)遺產後被離婚」日前衝上熱搜第一的位置。據了解，上海市一名28歲的獨生女康露（化名），在與先生王力（化名）交往半年後結婚，父母卻在婚後沒多久發生車禍雙雙殞命，未料，王力在陪同她辦完父母喪事後竟火速提出離婚，並要求與康露共分高達2億元遺產。

來源：YouTube

橙柿互動引述上海法治報報導，康露家境優渥，28歲就當上一家外資公司主管。王力是康露公司年會所在酒店的對接人員。王力對康露展開猛烈追求半年後，兩人結婚。直到康露的父母在一次旅遊途中發生車禍雙雙去世。王力還體貼伴她協助處理岳父岳母的喪事。

半年後一天，康露在公司裡突收到一份法院傳票，王力居然以性格不合為由提訴訟要與她離婚。康露簡直不敢相信自己的眼睛，趕回家發現王力已搬離了他們的婚房。

上海家與家律師事務所負責人譚芳在與康露對話得知，康露去世的父母在上海有九套房產和商鋪，還有1000多萬元銀行存款及理財產品，價值約2億元。

據報導，譚芳告訴康露，由於康露父母去世前未訂立遺囑，父母的遺產將按照法定繼承，而康露的祖父母、外祖父母均已過世，所以康露作為唯一法定繼承人將繼承父母所有的遺產。但按照婚姻法規定，婚姻關係存續期間繼承所得的財產，歸夫妻共同所有。「所以，你繼承的遺產是你和王力的夫妻共有財產。」

康露突然恍然大悟，「我想起來了，他（王力）大學的時候選修過法律，平時沒事還喜歡看法律的書」。果然，不久後，康露收到法院寄來的補充訴訟，王力要求分割康露女士繼承父母的遺產。

報導指出，開庭那天，在法院門外，康露問王力：「我只想問你一句話，如果我的父母沒有去世，如果我的父母沒有這麽多遺產，你還會跟我離婚嗎？」王力說：「我們之間早就沒有感情了，和你父母去世沒有任何關係。」

康露問：「那你憑什麽要分割我父母留給我的遺產？」王力回答說：「憑什麽？我們的結婚證啊！」說完，便揚長而去。

對此，網友紛紛表示，「我甚至懷疑那個車禍…」、「消失的她前半程」、「這男的是奔著遺產去的吧，心機男」、「處心積慮，這男的好可怕，建議女方保護好自己，現實版《消失的她》，好氣」、「這樣看來，立遺囑是真的有必要，不然牽扯出很多麻煩事」。

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