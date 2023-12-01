情侶因病要退迪士尼門票 竟須證明雙方關係

張女士在飛豬平台上操作退票，男友的票未能成功退票。(取材自瀟湘晨報)

「我們想退掉原訂的迪士尼 門票，卻被要求提供『情侶關係證明』。」張女士11月30日求助稱，自己和男朋友原計畫30日去上海迪士尼遊玩，但因自己突然生病，提交就診證明成功退了自己的票。在退男朋友的票時，卻被要求提供加蓋公章的「情侶關係證明」才能給退票。平台解釋稱，這是景區要求的。有律師表示，這可能違法違規。

瀟湘晨報報導，上海迪士尼景區客服人員表示，迪士尼門票通過官方渠道購買是無法取消的，行程有變可以提前更改日期，不能退票。至於在其他平台的退票時，迪士尼是否要求提供「關係證明」則不清楚，將會反饋問題。但迪士尼及飛豬平台暫未予以回應。

據報導，張女士近日和男友兩人從鄭州出發，去南京和上海旅遊。張女士11月27日在飛豬度假官方旗艦店購買了一張迪士尼樂園 一日票，又在飛豬的上海迪士尼度假區官方旗艦店購買了一張一日學生票。

張女士在飛豬上購買了兩張上海迪士尼門票。(取材自瀟湘晨報)

28日晚，張女士開始持續發燒、嘔吐，兩人打算取消去上海行程，從南京直接回家休養。

29日，張女士在飛豬平台上操作退票，按規定提交自己的就診紀錄等信息，退掉了自己的一張學生票。在退男友的票時，按平台規定上傳了自己的就診紀錄、繳費清單、退票證據，兩人的身分證合照、幾張兩人本人的情侶合影，卻沒有退票成功。

張女士表示，自己已按照平台要求提供相關材料合照以證明是情侶關係，平台卻不給退票。「飛豬平台客服電話反饋我說，我按平台要求提供的證據不足，按照迪士尼規定，需要我提供社區、派出所開具的『情侶關係證明』。」並稱迪士尼要求紙質證明，蓋有社區或學校的公章。這是10月底更新的規定。

迪士尼景區客服人員表示，迪士尼官方是有退款審核部門，平台會根據審核部門需要的東西告知遊客，遊客提供相關材料就可以了，但具體審核標準，以商家客服告知為準。

30日下午2時40分許，飛豬平台客服回電當事人張女士，稱「您的材料已經跟迪士尼這邊溝通提交了，有結果的話會及時給您同步，請您耐心等待。」