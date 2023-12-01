安徽宿松國企放地籠捕魚 卻粗暴驅離釣客禁垂釣

垂釣者被驅趕。(視頻截圖)

有網友爆料，釣友在安徽宿松雲夢澤大湖水域釣魚 ，遭國企人員驅離 ，但該國企卻在該水域非法使用地籠捕魚，是典型的「只許州官放火，不許百姓點燈」。對此，當地官方兩度通報並致歉，稱已約談並要求該國企規範經營行為，開放部分區域供垂釣。但網友不滿，「自罰三杯就算了？應追究國企使用『絕戶網』違法捕撈責任。」

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澎湃新聞報導，針對網友反映「粗暴驅離垂釣者，自己卻撒下絕戶網」一事，安徽宿松11月30日再次發布通報稱，已約談涉事的縣屬國企責成加強人員教育 管理，要求涉事公司不得使用影響漁業資源保護的漁具漁法。

近日，有網友反映稱，安徽宿松雲夢澤生態綜合開發有限公司工作人員粗暴驅離「大湖」區域的釣友。另有視頻博主舉報稱，航拍發現「大湖」水域有漁船大肆使用地籠捕撈，交魚地點有穿著「雲夢澤」公司救生衣的工作人員在場。

據報導，地籠網細孔密，一向被稱為絕戶網，嚴重破壞水域生態環境。很多地方都嚴禁地籠入水。

宿松縣農業農村局11月18日曾回應稱，網友舉報所述放地籠捕撈的位置，處於保護區實驗區鋼樁標界外圍與大官湖連通水域，在此水域內使用地籠，未違反相關「通告」中的強制性與約束性規定。該局將進一步加強起捕活動全過程監督管理，防止出現網友反映的「毀滅性」捕撈行為。

有網友指出，安徽宿松雲夢澤公司屬於宿松縣政府全資控股的縣屬國企，該回應有「背書」之嫌。

宿松縣政府30日再發布通報並致歉稱，已成立專班調查核實，稱開放南賽湖、大賽湖、龍湖後梢、龍感湖三汊港等休閒垂釣區域。此外，當局也表示，黃湖毗鄰大官湖水域存在使用地籠起捕，該水域不在「十年禁漁」長江流域重點水域範圍內。為嚴格漁業資源管理，要求安徽雲夢澤生態綜合開發有限公司不得使用影響漁業資源保護的漁具漁法。