手伸籠子裡…江西1歲半男童手臂被藏獒咬斷 幸好醫師接上了

1歲半男童遭藏獒犬咬斷手臂。（取材自江西廣播電視台都市頻道）

江西省宜春市上高縣一名一歲半男童，上月26日在家中將手伸進去家人飼養的藏獒犬籠裡時，被突然發狂的藏獒咬斷左手臂，「神經、肌肉 那些東西都被撕脫下來」，家人緊急將男童送醫。醫師花了6小時將斷掉的肌肉、肌腱、骨頭等接上去，目前情況穩定，仍需觀察。

據江西廣播電視台都市頻道報導，11月26日，江西省醫學 科學院附屬嘉佑曙光骨科 醫院收治了一位1歲6個月大的男童康康（化名），他的手臂被狗給撕咬斷了，醫師緊急為他做了手術。

江西省醫學科學院附屬嘉佑曙光骨科醫院手足外科主治醫師龔小濤表示，手術差不多花了6個小時，上肢的三大神經、斷掉的肌肉、肌腱、骨頭都已經接上去了，目前來說，再植肢體的血運還是良好的。

龔小濤介紹，康康的手臂是11月26日受傷的，傷情嚴重，家人選擇從老家宜春送到南昌接受治療。「他的神經、肌肉那些東西都有撕脫下來。」龔小濤說，當時家長透露孩子是被家養藏獒咬傷，「小孩子把手伸到籠子裡面去了，然後被狗咬的。」

龔小濤表示，康康的手臂功能最終會受到多大影響，要看後續的康復情況而定。從醫院接診量來看，肢體離斷傷多見於工傷，近年來，這類患者逐漸減少，兒童肢體離斷的情況並不多見。如果發生肢體離斷損傷，在就醫前需要正確保存好離斷肢體。