我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

手伸籠子裡…江西1歲半男童手臂被藏獒咬斷 幸好醫師接上了

中國新聞組／北京1日電
1歲半男童遭藏獒犬咬斷手臂。（取材自江西廣播電視台都市頻道）
1歲半男童遭藏獒犬咬斷手臂。（取材自江西廣播電視台都市頻道）

江西省宜春市上高縣一名一歲半男童，上月26日在家中將手伸進去家人飼養的藏獒犬籠裡時，被突然發狂的藏獒咬斷左手臂，「神經、肌肉那些東西都被撕脫下來」，家人緊急將男童送醫。醫師花了6小時將斷掉的肌肉、肌腱、骨頭等接上去，目前情況穩定，仍需觀察。

據江西廣播電視台都市頻道報導，11月26日，江西省醫學科學院附屬嘉佑曙光骨科醫院收治了一位1歲6個月大的男童康康（化名），他的手臂被狗給撕咬斷了，醫師緊急為他做了手術。

江西省醫學科學院附屬嘉佑曙光骨科醫院手足外科主治醫師龔小濤表示，手術差不多花了6個小時，上肢的三大神經、斷掉的肌肉、肌腱、骨頭都已經接上去了，目前來說，再植肢體的血運還是良好的。

龔小濤介紹，康康的手臂是11月26日受傷的，傷情嚴重，家人選擇從老家宜春送到南昌接受治療。「他的神經、肌肉那些東西都有撕脫下來。」龔小濤說，當時家長透露孩子是被家養藏獒咬傷，「小孩子把手伸到籠子裡面去了，然後被狗咬的。」

龔小濤表示，康康的手臂功能最終會受到多大影響，要看後續的康復情況而定。從醫院接診量來看，肢體離斷傷多見於工傷，近年來，這類患者逐漸減少，兒童肢體離斷的情況並不多見。如果發生肢體離斷損傷，在就醫前需要正確保存好離斷肢體。

肌肉 醫學 骨科

上一則

港公屋平均輪候時間升至5.6年 業界料明年樓價波幅5-8%

下一則

投資傳奇人物孟格中國情緣深 愛讀孔子 投資中企超20年

延伸閱讀

拿公款吃喝、酒後騷擾高鐵女服務員 湖南公務員被炒

拿公款吃喝、酒後騷擾高鐵女服務員 湖南公務員被炒
李連杰已跟老婆交代好後事 曝當年體脂肪逼近零「拍片昏倒」

李連杰已跟老婆交代好後事 曝當年體脂肪逼近零「拍片昏倒」
江西這位校長有九口？必回學生微信 獲封全世界最好校長

江西這位校長有九口？必回學生微信 獲封全世界最好校長
校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職

校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職

熱門新聞

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷