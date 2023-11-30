秒籌120萬人民幣包醫療專機轉院 上海女父親：錢是領導借的

女子到四川後乘救護車前往醫院搶救。(視頻截圖)

西藏阿里「全體公務員為車禍女子獻血事件」目前已有多方出面澄清，但真相仍待調查。而其中的「高價包機轉院」、「有警車前導開路」等情節，昨再引來網民質疑「當事人背景非富即貴」的爭議。對此，當事女子父親余先生昨晚表示，家人確曾為女兒包下醫療轉機轉院救治，花費約120萬元（人民幣，下同），「都是借來的」，借他錢的包括「單位的領導」。

上海余姓女子在西藏發生車禍，她發視頻稱自己是在丈夫和其小姑姑找到上海市衛健委並動員西藏阿里當地所有公務員獻血才救活的，引來特權質疑。而對於余女稱家人為其包下醫療專機從阿里轉院到四川成都動緊急手術，海南經緯航空客服人員證實曾轉運，使用的是灣流G550公務機。

對於外界指責「什麼樣的家庭能在短時間內籌到120萬元還能找到醫療專機？」，新京報引述余父表示，自己並非富貴家庭，「我就是一個普普通通的老百姓，在單位裡開車的，你說有多少收入？」

截至目前，余父說，女兒的醫療費 用共計不到160萬元（包括包機費用），其中，在阿里地區花費將近7萬元，在成都市四川大學華西醫院花費將近10萬元。

余先生回憶，10月14日晚，他接到女兒出車禍的消息時，「整個人傻掉了，一下子躺到地上去了。」回過神來立即從上海坐飛機趕往西藏。16日終於在醫院見到女兒。因女兒的傷情仍很嚴重，阿里地區人民醫院工作人員告訴他可以包機轉院到醫療條件更好的醫院救治。

余先生說，向航空公司諮詢價格後，他開始借錢，借錢對象包括「好心人、單位的領導」，一筆筆錢通過手機轉帳過來。自家和女婿家的親屬中幾乎沒有公職人員。而女兒是上海某區一鎮上的銀行職員。為了救女兒的命，他和女婿等親友都「想盡辦法」找人求助。

對於為何能短時間籌集到大量適配女兒血型的血，余先生表示自己也不清楚，「我是一個（人）都不認識。」前去見女兒的路上，遇到不少好心人。負責處理女兒車禍的兩名警察一直守在醫院，關心女兒的病情。轉院當天，從阿里醫院到機場的一小時路程中，有警車在前方帶路。

余先生說，女兒在成都治療後，待傷情穩定，他便租下一輛空間較大的商務車，開了2000多公里，帶女兒回上海。女兒躺在車後排，「插著針管，肋骨斷了，腰椎、從頭到腳都傷了。」這趟行程花了將近三天，開車26小時花了2000多元。女兒現在在上海交通大學醫學 院附屬新華醫院繼續接受住院治療。

余女的丈夫陶男則說，不存在「開道送醫」的情況。