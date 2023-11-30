西藏車禍急救 上海女拍視頻炫耀全體公務員為她獻血 全網暴怒

余女士發布視頻自揭在西藏遇車禍急救過程。(取材自南方都市報)

上海市余姓女子發視頻稱與陶姓丈夫赴西藏阿里度蜜月，日前因車禍肝臟破裂命危，丈夫不僅通過上海衛健委請來援藏醫師為她醫治，動員當地所有公務人員為她獻血，最後更找來一架醫療專機將她送回四川救治才轉危為安。視頻引發輿論對余女及家人使用 「特權」爭議，網民要求官方調查釐清。

綜合封面新聞、南方都市報報導，余女在其所發視頻中稱，自己於10月前往西藏自治區阿里地區旅遊途中遇車禍重傷，其丈夫陶男通過「小姑姑」聯繫到上海市衛健委，再由上海市衛健委聯繫到阿里地區相關部門，找來援藏醫師為她治療，還動用了阿里地區十幾二十號人獻血，最後還有一架百萬專機後送，她才救回一命。

她並曬出丈夫陶男與自己的聊天紀錄，陶男稱：「後來我小姑姑聯繫了上海市衛健委，衛健委聯繫了阿里部門動用了阿里的自治區所有公務人員獻血」，其中包括「派出所民警、消防官兵還有部隊官兵」，「又籌集了3000多毫升」，「整個阿里自治區的A型血都給你輸上了，一共7000多毫升（加血庫），你全身換了兩次血 」。余女回覆稱「小姑姑牛逼」。

余女的視頻遭到不少網友質疑她和丈夫及家人在救治過程中使用特權：「請衛健委找來醫師、動員所有公務員獻血，還調來一架專機，哪個普通人有這麼大的能量？」，「中國十大奇蹟，聯絡到衛健委」。由於網民質疑聲浪太大，目前視頻已經刪除。

對此，陶男表示，余女上述說法簡化了經過，給大家造成誤解，他這麼說是為讓妻子放心接受治療。 其小姑姑不是公職人員，希望網友能理性看待此事。

陶先生說，他和余女士自駕 蜜月旅行，10月14日下午1時在西藏阿里地區5000多米出現高原反應發生車禍，陶先生在主駕沒受傷，余女士肝臟破裂大出血、肋骨骨折、胰腺損傷等送往阿里地區人民醫院ICU搶救。10月16日，陶先生簽了四次病危通知書，輸血近4500毫升，因當地血庫A型血儲備有限，可能「隨時斷血。」

在他的十多位親人、朋友的求助下，上海市衛健委請求了援藏醫師前往阿里地區參與救治。10月15至17日，陸續有公職人員、社會人士等十多人去血站獻血，湊足了當時需要的血量。10月18日，他和家人花費百萬人民幣通過醫療包機將余女士轉院至成都進一步救治。

阿里地區相關部門工作人員表示，這次獻血是當地幹部群眾的自願行為，並非強制獻血。目前已對此次獻血情況進行複查。