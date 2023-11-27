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黑龍江男同時染5病原體 他自嘲成了「五毒教主」網疑新冠變異？

中國新聞組／北京27日電
一名黑龍江男子曬出化驗單，顯示至少有5種病原體檢測顯示陽性。(視頻截圖)
一名黑龍江男子曬出化驗單，顯示至少有5種病原體檢測顯示陽性。(視頻截圖)

中國多地爆發不明肺炎疫情，東北和華北尤其嚴重，引起世衛組織的關注。有一名黑龍江男子曬出化驗單，顯示至少有5種病原體檢測顯示陽性。由於多種傳染病疊加爆發，醫院人滿為患，不少人懷疑，北京當局宣稱的「多種病毒混合感染」其實就是新冠病毒的各種變異病毒株。

綜合媒體報導，黑龍江男子日前在抖音網站分享一張化驗單，並將自己的網名加上「新晉毒王」、「五毒教主」字樣。該男子表示，「（這家醫院）能檢查的就8種病毒，（我）感染了5種。」

根據視頻畫面顯示，該化驗單由軍方聯勤保障部隊第九六一醫院（第二〇三醫院）的消化呼吸道科室開出，申請時間為11月22日。據了解，該醫院位於黑龍江省齊齊哈爾市，隸屬瀋陽聯勤保障中心。

而化驗單上共列出8種病原體，其中5種檢測結果為陽性，包括流感病毒A型、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒、柯薩奇病毒B組。這些都是引發呼吸道疾病的病原體。

報導指出，上述視頻在網上瘋傳，引發大量關注。很多人分享各種千奇百怪的症狀表現，也有人留言分享自己或身邊人的病例：「我上月底見到一個，新冠、支原體、衣原體、手足口的老師，全是學生送她的。」「（我）一個病毒都沒有，就咳嗽，一直咳嗽，能咳一兩個月，晚上咳嗽咳的坐起來、站起來咳。醫院查麼，肺部也沒發炎什麼的，就支氣管輕微發炎，咳得想死。」

當局則宣稱，從今年9月起，「肺炎支原體」感染高峰已持續近3個月。近日，當局又推出「合胞病毒大流行」的新說法。但許多民眾認為，從最初的「流感」、「腺病毒」到現在的「肺炎支原體」、「合胞病毒」，可能都是為了掩蓋新冠病毒變種。

全球傳染病監測網ProMED11月21日發出警報，稱中國爆發「不明肺炎」，並非北京當局宣稱的「支原體肺炎」。隔日，世界衛生組織公開要求提供更多疫情資訊。但北京方面回應稱「未發現任何異常的或新型病原體」。

北京 檢測 疫情

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