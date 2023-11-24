天降菸頭燒到6歲男童 全樓160人驗DNA抓人

6歲男童的衣服被菸頭燒破。(取材自十堰晚報)

湖北十堰 一棟大樓住戶亂將菸頭往樓下丟，恰好落在6歲男童身上，導致孩子棉衣燒出個大洞，差點燒傷到皮膚，家長氣憤報警。為找出丟菸頭的人，民警對全樓人員進抽血採樣，最終找到了丟菸頭的罪魁禍首。

上觀新聞報導，男童陽陽（化名）放學後在樓下玩耍，突然菸頭從高空落下，恰好掉到陽陽的衣服上。陽陽當時並沒發現，後來覺得脖子處疼痛，才發現菸頭已將衣服燒了一個大洞，差點就燒到了皮膚。

民警對該樓棟案發時在家的46戶共計160餘名業主進行了採血。(取材自十堰晚報)

陽陽的家人發現後，四處尋找丟菸頭的住戶，卻沒有人承認是誰丟的，於是報警抓人。

轄區茅箭區公安分局武當路派出所民警趕到現場。試圖通過公共視頻、打電話、入戶等多種方式尋找肇事者，但無人承認，經報單位領導同意後，決定對全樓46戶共計160餘人進行DNA 採血。

正當民警採集完成時，該樓住戶楊某找到了民警自首，他說：「警察同志，對不起！是我扔的菸頭，不用化驗了。」楊某表示，抽完菸後就隨手從窗子上扔下去了，也沒有想到會發生這樣的事。面對民警，楊某慚愧地低下了頭。

目前，在民警的主持下，雙方當事人自願和解，楊某已對當事人進行賠償，當事人主動放棄追究肇事者任何法律責任。

有網友認為，動不動就全樓DNA檢測 ，是不是「用力過猛」？還有人擔心強制採集DNA，恐有侵犯隱私之嫌。