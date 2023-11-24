中國國產羽絨外套賣7000元上熱搜 網友：我99元的也很暖

中國服裝品牌skypeople官方旗艦店顯示最貴的羽絨服款式為7200元。(取材自西部網)

近日，「國產羽絨衣賣到7000元（人民幣，下同）」的話題在網上引發熱議，有網友質疑中國國產羽絨衣賣這麼貴了嗎？也有網友稱，「隨便你賣多少錢，我只買幾百元的」、「我99元的羽絨外套也很好」。

「千元預算 內已經挑不到一件心儀的羽絨服。」每日經濟新聞報導，王京所居住的五線南方小城11月早已進入凜凜寒冬，「我以前看不上的波司登這類品牌，現在有些高攀不起，好幾款羽絨外套都要2000塊。」

不久前，某互聯網大廠推出的一款定價在999元到1399元的羽絨服賣斷貨，該產品曾因定價高而受到爭議，「國產羽絨服漲價」、「你能接受千元以上的國產羽絨服嗎」等話題接連引發熱議。

中國服裝品牌波司登曾推出萬元羽絨服。(取材自西部網)

據報導，網友對於國產羽絨衣的定價分成了兩派，有人認為千元太貴，質量未必比百元的好；也有人表示只要質量好價格高點兒也是可以接受的。

此前，有媒體走訪發現，不論國產品牌，還是國外品牌，也不論是波司登等專做羽絨服的品牌，還是耐吉、阿迪等運動品牌，或者是快時尚 品牌，羽絨服定價千元以上已非常普遍，而一些充絨量高的特殊面料，價格則高達數千元。

根據中華全國商業資訊中心數據，2014年到2020年，中國羽絨外套平均單價已經由452元漲到656元；大型防寒衣的成交價突破1000元，其中2000元以上的占比已經接近70%。

雖然最近關於國產羽絨服漲價的話題層出不窮，但有部分網友根本「不買帳」，本著「你漲你的，我買我的」理念，互不干擾。「明碼標價，買不起就不買啊，它標100萬也是它的事，反正我只買買得起的。」也有網友吐槽，「7000可以買一車鴨回來拔毛加工」，「兩個月工資才夠買一件羽絨服，這個冬天不過也罷」。

還有網友在社群媒體 留言區曬出自己百元內的羽絨服，覺得和高價大牌也沒什麼差別。「四年前99塊買的，今天發現還有點羽毛飛出來，反正挺暖和的，今年不買，家裡還有長款，夠穿啦」，「我買軍大衣才不到100保暖爆炸」，「我的100塊的羽絨外套品質很不錯」。

也有網友稱，有的是便宜的款式，「矯情，淘寶、京東500元以下的羽絨服比比皆是」，「波司登平價系列一大堆，你非挑貴的說」。也有網友發出疑問，為什麼國產羽絨外套不可以賣高價？「目前國內公認的羽絨服一線品牌也就波司登羽絨服，各個價位的都有，保暖性一點不輸那些國外品牌」。