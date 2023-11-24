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客服變陪酒？長沙1公司把身材好女員工派外省「商務接待」

中國新聞組／北京24日電
長沙揚夢公司代表人正在解釋工作喝酒帶來的提成。(取材自瀟湘晨報)
長沙揚夢公司代表人正在解釋工作喝酒帶來的提成。(取材自瀟湘晨報)

湖南長沙一間中央辦公大樓內，一家名為長沙揚夢電子商務有限責任公司（以下簡稱「長沙揚夢公司」），以招募客服或助理的名義，疑似將身材好、氣質佳的年輕女孩介紹去外省夜場擔任有償陪侍人員。目前，警方正在針對此事進行調查。

瀟湘晨報報導，經暗訪，「長沙揚夢公司」招聘人員推薦「商務接待」的工作，工作內容為「接待客戶」，要求出差，身材好、形象好為「硬性要求」，不強制喝酒，合同明確指出工作場地為演藝夜場。

社群媒體小紅書上，也有網友分享了類似經驗。這名網友稱，長沙一些公司發布「行政助理」、「接待」等崗位吸引女性應徵者，而實際上是將女生培訓完送到外省「出差」，工作內容與面試時講的完全不符。

「（實際工作是）晚上去花場酒吧陪酒，純屬掛羊頭賣狗肉。」這位網友在網帖中提到了長沙揚夢公司、長沙嵐韻電子商務有限公司等多個公司。

還有一名自稱為應屆畢業生的網友分享類似經歷稱，最初她應聘時招聘人員稱在外地做活動，公司包住，並問「能不能喝酒」，稱「會有應酬但是不會強制喝」 ，但趕赴外地後發現實際工作就是到酒吧陪酒。

據「長沙揚夢公司」招募負責人田帆介紹，公司招募的是「客服」和「商務接待」兩個職位，「客服」不用出差，但薪資比較低，3500元（人民幣，下同）一個月，「商務接待」工作需要出差，但薪資保底能夠達到6000元到9000元。他還介紹，「商務接待」工作內容是從事「高端的演藝活動」。

那需不需要進行才藝表演呢？田帆稱，並不需要表演，只需要穿著禮服、工作服、高跟鞋，有T台秀進行服裝展示。工作時間為晚上8、9點到隔天凌晨1、2時，時間不會很長。

「長沙揚夢公司」公司法定代表人陳雄姣稱，所謂「商務接待」就是「接待客戶」，這個職位「對形象、身高、身材都有要求，這是個硬性的標準」。他透露，這次要「出差」的地方是福建三明市的一家商務會所，是他們自己「老闆」開的，薪資10天一結，同時，如果願意喝酒的話，還會有提成。

面對警方詢問，長沙揚夢公司法定代表人陳雄姣又稱，他們公司與出差要去的演藝會所並不是一個老闆，但是對方是很好的朋友，就接受對方委託介紹人過去。過去後的工作類似服務生、包廂服務員，要迎接客人、服務客人、倒酒。

目前，警方正在針對此事進行調查。同時，記者也將情況回饋給芙蓉區市場監督管理局和芙蓉區人力資源和社會保障局，工作人員表示將介入了解具體情況。

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