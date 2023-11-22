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鬥魚陳少杰涉開設賭場罪 傳與「長沙鄉村敢死隊」有關

中國新聞組／即時報導
鬥魚董事會主席陳少杰。（取材自微博）
鬥魚董事會主席陳少杰。（取材自微博）

中國直播平台鬥魚（Douyu）發布，董事會主席陳少杰於16日左右被成都警方逮捕。成都都江堰市公安局22日發布警方通報，稱經偵查查明，陳少杰涉嫌開設賭場罪，目前已被依法執行逮捕，案件正在進一步偵辦中業內傳出，陳少杰可能與之前涉嫌賭博的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。

本報系聯合報引述澎湃新聞報導，「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值1000元（人民幣，下同，約140美元）到人民幣數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再透過支付寶等第三方渠道，等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。

不少青少年沉迷其中，損失慘重且不能自拔。有用戶半小時內在該直播間瘋狂下注30多萬。第三方直播數據平台統計，「長沙鄉村敢死隊」2020年收益高達1.77億。

不過「長沙鄉村敢死隊」在2021年被多家中國媒體曝光涉賭，目前在鬥魚平台上已經無法搜索到。

對直播內容的審核管理，一直是鬥魚等直播平台所面臨的一大營運難題，因存在低俗、色情等內容，鬥魚、映客、花椒等直播平台都曾收到整改通知。

據網信中國微信公眾號，今年5月8日，針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家互聯網資訊辦公室指導屬地湖北省互聯網資訊辦公室派出工作組，進駐鬥魚平台開展為期1個月的集中整改督導。

虛擬貨幣 微信 支付寶

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