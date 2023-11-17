「著火了，不知能不能出去」…挨罰11次 山西煤業惡火26死

山西省呂梁市永聚煤業公司辦公樓發生嚴重火災。（視頻截圖）

山西省呂梁市永聚煤業公司辦公樓16日早上發生嚴重火災，截至下午火勢撲滅，共釀成26人死亡、38受傷住院治療的慘劇。這起事故，驚動遠在美國舊金山 出席美中元首會晤的中國國家主席習近平 。習近平指示，要求嚴肅究責，深入清查重點行業領域風險隱患，確實維護民眾生命財產安全和社會大局穩定。

綜合媒體報導，應急管理部通報，16日上午7時許，山西呂梁市永聚煤礦一辦公大樓發生火災，造成重大傷亡。央視新聞報導，火災地點為永聚煤業有限公司聯建大樓，現場火勢已撲滅，搜救工作基本結束。

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網傳視頻顯示，火災地點為4層聯建樓，2樓位置可見猛烈燃燒的明火，滾滾黑煙蔓延至樓頂。

一名當時在4樓的工人張某（化名）回憶，早上6點50分左右，在聯建樓4樓的辦公室內開完會，打開門就看見濃濃的黑煙向上湧。由於黑煙令人窒息，10來個人只能砸了後面的窗戶，趴在窗戶上呼吸，「明火和我們隔了兩個辦公室，但是煙能飄過來，黑洞洞的，嗆得不行」、「（身邊）有的人都給家裡人交代後事了，我也給家裡人發了個微信 ，說著火了，不知道能不能出去」。大約過了40分鐘左右，救援人員用雲梯搭到4樓上，助他們爬下去。

張某由於吸入黑煙的時間太長，被救出來後仍呼吸困難，且肚子很痛，但到了醫院發現，醫院難以顧得上他們這種傷勢較輕的人，他就自行回家休息。「醫院救護車一直往裡拉人，都是拿擔架抬進去的，很多人都不清醒，大部分都是被煙嗆的」。

山西呂梁一煤礦公司辦公樓發生重大火災，已致26人遇難、38人送醫住院。（新華社）

張某表示，有明火的地方在聯建樓的二樓，那裡是工人洗澡、換衣服的地方。「（事發時）洗澡的人比較多，因為正是上下班交接的時候」。浴室的頂上有吊籃，存放工人的衣物，都是用電操作的，頂上肯定都是電機。另外也有鐵櫃子。

官媒發布，已送往醫院救治共64人，其中搶救無效死亡26人，住院治療38人。同時，永聚煤業火災事故多名責任人已被控制，相關責任人正在接受調查，起火原因也正在調查中。

面對這起突發嚴重事故，習近平隔海作出指示，要全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任，深入排查重點行業領域風險隱患，堅決遏制重特大事故發生，確實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。