與植物人丈夫「試管生子」 湖北婦稱要為女兒生個伴

女子與「植物人」丈夫試管生第二胎。（取材自南國今報）

中國近日流傳一段短視頻，影片內容為湖北赤壁一名抖音 部落客，自稱借助「試管嬰兒」技術，與「植物人」丈夫成功誕下一子，之後要和女兒分工，「自己照顧丈夫，女兒照顧弟弟」，引發網友質疑重男輕女。赤壁市婦聯會表示，已對該家庭提供幫助，

南國今報報導，帳號博主為湖北赤壁一名女子，帳號內容多為照顧植物人丈夫的日常。女子表示，丈夫4年前因一場意外致使腦損傷，此後不會說話、大小便失禁，全身癱軟無力，只能如「植物人」一般活著。

今年4月，博主透露自己和先生做了試管，「多生一個孩子可以沖沖喜」，稱此舉是希望能給女兒多生一個伴，也寄望或許能藉此喚醒丈夫，並在9月產下一子。

博主近日發布的影片中，可見坐在輪椅上的男子正在泡腳，看似中學生模樣的女兒則是一邊看書，一邊抱著在襁褓中熟睡的弟弟。她表示，「和女兒分工，自己照顧丈夫，女兒照顧幼子。」

影片曝光後引起兩派網友論戰，不少網友質疑部落客此舉是重男輕女，「女兒可憐也太累了吧」、「不能理解，大為震撼，尊重祝福，別拖累女兒，求求了」、「我也不理解為啥要生二胎呢？…有這個錢不如好好培養女兒」。

也有網友認為，博主這種做法並無不當，表示認同支持並誇讚該博主，「這麼好的兒媳，給妳點讚」、「有一個好媽媽做榜樣，他（她）的女兒肯定很棒」。