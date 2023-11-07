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擁千萬中老年人粉絲 中國「頂流網紅」停更76天復出

中國新聞組／北京8日電
網紅「一笑傾城」時隔兩個多月再次更新視頻。（取材自微博）
網紅「一笑傾城」時隔兩個多月再次更新視頻。（取材自微博）

擁有逾1900萬粉絲的網紅「一笑傾城」時隔兩個多月、於4日再次更新視頻，視頻內容為對口型演唱。相關話題「#網紅一笑傾城停更76天後更新#」很快衝上網路熱搜，有網民感嘆，躲「秀才」帳號被封風波，「中年人的頂流明星要回來了」。

新民周刊報導，根據「一笑傾城」首頁，上一次更新停留在8月20日，停更原因是「家中有事休息」。

據報導，「一笑傾城」憑藉鄰家女孩的人設出圈，透過對口型唱歌收穫大批中老年用戶，目前粉絲數已經接近1920萬。

在「一笑傾城」最新影片的留言區裡，也有網友對其幾個月沒更新的原因進行了猜測。

影音來源：YouTube

此前，擁1200萬粉絲的網紅主播「秀才」帳號被封鎖。短片平台的頁面顯示，「秀才」帳號違反了「社群自律公約」的相關規定，已封鎖。3年來，該鄉土網紅受到中老年女性的熱捧。今年5月下旬，一網名「為愛瘋狂」的七旬粉絲，從吉林跨越千里，坐火車到安徽蒙城尋找「秀才」，記錄這個過程的短視頻在平台上爆火。

網紅「一笑傾城」時隔兩個多月再次更新視頻。(視頻截圖)
網紅「一笑傾城」時隔兩個多月再次更新視頻。(視頻截圖)

挑眉撩髮、握拳摀嘴的動作千篇一律，再配上對口型演唱歌曲……「秀才」創作的視頻，內容乏善可陳，但他發布的1300多個視頻，幾乎每個都有上萬條按讚量，下方留言區裡，都是粉絲們對他的各種告白。

沒有技術含量、內容貧乏的視頻為何能收割如此巨大流量？

根據紅網指出，「秀才」和「一笑傾城」的走紅反映了大量的中老年人的情感空虛。隨著年齡增長，中老年人面臨社交圈逐漸萎縮、權威性逐漸的現實挑戰，這些都讓他們的情感來源愈發窘迫。中老年偶像的爆火可以被視為這情感空間的填補。中老年族群中存在相當一部分人，他們的情感需求得不到滿足，而正是這種情感缺位造成的需求，讓「秀才」「一笑傾城」為代表的草根網紅，在短片平台異軍突起。

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