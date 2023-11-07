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黑龍江大暴雪 「豆腐渣」體育館坍塌釀3死

中國新聞組／北京7日電
黑龍江省佳木斯市樺南縣一體育館發生坍塌事故，官方初步認為與降雪有關。（取材自微博）
黑龍江省佳木斯市樺南縣一體育館發生坍塌事故，官方初步認為與降雪有關。（取材自微博）

中國東北近日暴雪，黑龍江佳木斯市樺南縣一處體育館6日晚間疑被暴雪壓塌，造成3人死亡。事發時據稱有孩子在館內，甚至有家長哭喊找兒子的影片流出。事發前，樺南縣氣象部門升級並發布暴雪紅色預警，但涉事體育館疑未按要求停業，俱樂部負責人已被警方控制。據了解，3名死者為當時正在體育館內打籃球的初中生。

來源：YouTube

央視新聞報導，6日19時40分左右，佳木斯市樺南縣悅城體育館發生部分坍塌，樓體為2層框架結構，坍塌位置為西側2樓籃球區域，坍塌面積約為500平方公尺。不少網友轟坍塌的體育館是豆腐渣工程，該縣縣長三個月前才到事發處進行安全檢查。

從網路上流傳的視頻顯示，坍塌的體育館頂部覆蓋著厚厚的白雪。據新黃河報導，樺南縣委宣傳部一工作人員表示，房頂坍塌與降雪有關。

當地網友表示，事發時有孩子在體育館內。橙柿新聞報導，目擊者陳先生稱，事發時有人被困。球館裡可打籃球、羽毛球、桌球，去打球的都是年輕人較多。「周圍都是人，我看到陸續救出來兩個人，受傷都挺嚴重」。陳先生還說，當地還下著大雪，積雪已到小腿位置。

而據鳳凰網微博視頻，事故發生後，有家長哭喊著「我兒子在裡面」衝向球館。

新華社報導，從樺南縣政府新聞辦公室了解到，7日0時35分，樺南縣悅城健身體育館部分崩塌事故現場完成救援。事故發生時，現場共有7人，其中3人自行脫險，1人輕傷，3人罹難。

報導稱，發生崩塌事故的場館隸屬於樺南縣新陽光健身俱樂部，俱樂部負責人已被警方控制。事故原因正在進一步調查。

另據本報系聯合報報導，樺南縣政府網站消息顯示，今年7月24日下午，樺南縣委副書記、政府縣長才曾專門到此體育館察看安全工作落實情況。

南方都市報則指出，本月4日上午，該縣縣長程顯峰主持召開樺南縣防範應對當前極端天氣工作會議，甚至要求各行業領域按照職責分工，做好各自安全防範工作，最大限度減少次生災害事故的發生。

此前，黑龍江省江齊齊哈爾市34中學體育館今年7月23日也曾發生坍塌事故，當時導致11人罹難。齊齊哈爾市當時稱因當地多次出現降雨天氣，導致堆放樓頂的珍珠岩浸水增重，負荷過大而引發坍塌。

對於黑龍江半年內兩度傳出體育場館屋頂坍塌事故，網友罵聲一片，稱「人禍」、「上次那啥地兒體育館死了這麼多孩子，這些體育館還沒排查嗎？」、「心疼這位母親，願孩子平安」、「豆腐渣就是豆腐渣，跟雪啊珍珠棉什麼的都沒關係」。

黑龍江省佳木斯市一體育館疑受暴雪重壓，屋頂突坍塌。（視頻截圖）
黑龍江省佳木斯市一體育館疑受暴雪重壓，屋頂突坍塌。（視頻截圖）

健身 降雪 微博

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