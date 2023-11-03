我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

杭州賣天價咖啡 生豆1斤3.6萬 1杯賣4988元

中國新聞組／北京3日電
業者出示4988元「貴價」咖啡的生豆。（取材自潮新聞）
業者出示4988元「貴價」咖啡的生豆。（取材自潮新聞）

「一杯咖啡4988元（人民幣，下同，約682美元），我以為我眼花！」近日有網友發帖稱在杭州一家咖啡店發現其所售「卡門」咖啡竟高達4988元， 儘管該咖啡店表示咖啡豆是通過巴拿馬最佳咖啡豆大賽競拍過來的「標王」，仍有不少網友認為這是智商稅。另近日，康師傅等多家知名飲品漲價的消息也讓網友們感嘆：「3元錢已經買不到飲料了。」

影音來源：YouTube

錢江晚報報導，在社交平台上，近日出現了一個標題為「杭州咖啡單價天花板」的帖子，網友描述說：「定位杭州良渚玉鳥集，4988一杯的『卡門』咖啡什麽味道？」據悉，這款4988元一杯的咖啡，大概需要15克豆子，一杯200毫升左右；而且只能在店內品嘗，不會單獨售賣咖啡豆。

「PUMPLI」咖啡店主理人「大樂」說，他們主要做手沖咖啡，提供瑰夏精品咖啡，網上熱傳的「1288元一杯和4988元一杯」都是真的，1288元一杯的咖啡豆目前正在從巴拿馬到杭州的飛機上。他還表示，競標豆做的手沖咖啡，在店裡有一定的客戶群體，由於這款咖啡剛上市沒幾天，目前還沒有人來店內品嘗。

價位較高的咖啡豆，都是通過巴拿馬最佳咖啡豆大賽(BOP)競拍過來的，以4988元一杯的「卡門」為例，它的生豆得分96.5，1斤約3萬6594元，打破生豆競拍價紀錄，拿下「標王」。

「杭州出現賣4988元一杯的咖啡」話題也衝上熱搜，不少人留言評論，有人喊貴，有人說這就是智商稅；有人表示受眾不同不用糾結價格，還有網友說，上萬一杯的咖啡也是有的，4988元一杯的價格還沒有觸頂，更有網友喊「有一起眾籌的嗎，一人一口。」 

另據香港01報導，康師傅漲價也登上熱搜，網傳的告知函顯示，從11月1日起多款飲品終端建議零售價調整。康師傅中包裝茶/果汁系列建議零售價從3元上調到不低於3.5元/瓶，1L裝茶/果汁系列建議零售價則從4元上調到不低於5元/瓶。

事實上今年以來，已有多家飲品企業對旗下產品漲價。2月初，養樂多100億活菌的原味和低糖產品開始漲價，單價分別從11.7元、12.7元漲到12.8元和13.8元。4月1日起，電解質水品牌寶礦力水特陸續調價，其中500毫升裝產品是近23年以來首次漲價，上漲幅度約0.5元。

1杯4988元咖啡目前還沒有人到店內品嘗，但有網民分享店內其他產品的口感。（取材...
1杯4988元咖啡目前還沒有人到店內品嘗，但有網民分享店內其他產品的口感。（取材自長江日報）

咖啡 香港

上一則

李佳琦又惹議 遭演員控侵肖像權：手段非常可恥

下一則

地方金融惡化 鄭州銀行已3年未現金分紅

延伸閱讀

高價飲料需求強 星巴克業績佳

高價飲料需求強 星巴克業績佳
5家電「壞了不用急著換」煮飯有其他方法、第5樣消失速度快

5家電「壞了不用急著換」煮飯有其他方法、第5樣消失速度快
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全
兩個三明治、兩杯咖啡…一人出差報帳兩份餐 他被開除

兩個三明治、兩杯咖啡…一人出差報帳兩份餐 他被開除

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺