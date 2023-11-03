杭州賣天價咖啡 生豆1斤3.6萬 1杯賣4988元

業者出示4988元「貴價」咖啡的生豆。（取材自潮新聞）

「一杯咖啡 4988元（人民幣，下同，約682美元），我以為我眼花！」近日有網友發帖稱在杭州一家咖啡店發現其所售「卡門」咖啡竟高達4988元， 儘管該咖啡店表示咖啡豆是通過巴拿馬最佳咖啡豆大賽競拍過來的「標王」，仍有不少網友認為這是智商稅。另近日，康師傅等多家知名飲品漲價的消息也讓網友們感嘆：「3元錢已經買不到飲料了。」

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錢江晚報報導，在社交平台上，近日出現了一個標題為「杭州咖啡單價天花板」的帖子，網友描述說：「定位杭州良渚玉鳥集，4988一杯的『卡門』咖啡什麽味道？」據悉，這款4988元一杯的咖啡，大概需要15克豆子，一杯200毫升左右；而且只能在店內品嘗，不會單獨售賣咖啡豆。

「PUMPLI」咖啡店主理人「大樂」說，他們主要做手沖咖啡，提供瑰夏精品咖啡，網上熱傳的「1288元一杯和4988元一杯」都是真的，1288元一杯的咖啡豆目前正在從巴拿馬到杭州的飛機上。他還表示，競標豆做的手沖咖啡，在店裡有一定的客戶群體，由於這款咖啡剛上市沒幾天，目前還沒有人來店內品嘗。

價位較高的咖啡豆，都是通過巴拿馬最佳咖啡豆大賽(BOP)競拍過來的，以4988元一杯的「卡門」為例，它的生豆得分96.5，1斤約3萬6594元，打破生豆競拍價紀錄，拿下「標王」。

「杭州出現賣4988元一杯的咖啡」話題也衝上熱搜，不少人留言評論，有人喊貴，有人說這就是智商稅；有人表示受眾不同不用糾結價格，還有網友說，上萬一杯的咖啡也是有的，4988元一杯的價格還沒有觸頂，更有網友喊「有一起眾籌的嗎，一人一口。」

另據香港 01報導，康師傅漲價也登上熱搜，網傳的告知函顯示，從11月1日起多款飲品終端建議零售價調整。康師傅中包裝茶/果汁系列建議零售價從3元上調到不低於3.5元/瓶，1L裝茶/果汁系列建議零售價則從4元上調到不低於5元/瓶。

事實上今年以來，已有多家飲品企業對旗下產品漲價。2月初，養樂多100億活菌的原味和低糖產品開始漲價，單價分別從11.7元、12.7元漲到12.8元和13.8元。4月1日起，電解質水品牌寶礦力水特陸續調價，其中500毫升裝產品是近23年以來首次漲價，上漲幅度約0.5元。