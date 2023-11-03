6中國公民馬尼拉豪宅遭綁架 綁匪動機不明

菲律賓警察在街道巡邏資料圖。示意圖，與新聞無關。(路透)

菲律賓首都馬尼拉大都會 南部一處高檔社區日前發生綁架事件，菲警方昨表示，被擄走的九人中，有六名中國公民仍然失蹤，目前尚不知綁匪動機，當局正全力搜索。中國外交部昨對此表示，正全力推動案件偵辦和相關人員盡快獲救。據菲媒體統計，自2019年迄今，菲警偵辦206件綁架勒贖案中，受害者中有超過六成五是中國籍，且多與博弈業相關。

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路透報導，菲律賓警方反綁架負責人科斯梅·阿布倫尼卡（Cosme Abrenica）表示，當局正在調查周一在馬尼拉大都會南部一個高檔社區發生的九人綁架事件。其中六名受害者是中國人，目前仍然失蹤，案中還有三名受害者是菲律賓人，他們在被綁架後不久就被釋放。

菲律賓警方承認，並不知道是誰綁架了這些中國人，也不知道綁架動機。

據報導，一名獲救人士憶述，六名武裝分子當天凌晨闖入其華人 雇主Ceng Chi Liang（當地華人音譯「曾志良」）的家中，綁住他們雙手以及蒙住他們的眼睛。九人後來被人用一輛豐田 小貨車運到拉古納市（Laguna）卡拉萬鎮（Calauan），三名菲律賓人不久後獲釋。

獲釋的菲人隨後向當地警方報案。除了他們的華人雇主外，另外五名中國公民身分不詳。

據中國外交部網站，外交部發言人汪文斌2日主持例行記者會，對六名中國公民本周在馬尼拉被綁架表示，中國駐菲律賓使館正進一步核實情況，將與菲方保持密切溝通，全力推動案件偵辦和相關人員盡快獲救。

雖然警方表示本周綁架的動機尚不清楚，但中國過去曾向菲律賓抱怨中國公民被引誘到網路遊戲公司工作，然後遭到欺騙、勒索並遭受「現代奴隸制」。

港媒引述菲律賓媒體報導，菲律賓涉中國人綁架案不時發生，但基於當地情况解救不易，並有人質被撕票。今年6月，菲律賓警方反綁架小組曾表示，自2019年到今年，菲國警方反綁架小組處理206宗綁架勒贖案、共306人受害；其中，以中國籍受害者最多，達200人，且多涉及博弈業和賭場相關。