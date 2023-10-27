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廣西失聯18天後…潛水員韓頲遺體完整打撈上岸

中國新聞組／北京27日電
韓頲生前的潛水照。（取材自紅星新聞）
韓頲生前的潛水照。（取材自紅星新聞）

本月7日在廣西九頓天窗潛水失聯的知名潛水員韓頲（右圖，取材自微博）遺體，18天後被打撈出水，家屬表示，韓頲遺體在水下完成穿刺，被打撈上來時很完整，和先前在攝影機中發現時的姿態一致。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，韓頲家屬在朋友圈發布訃告：胞弟韓頲，於2023年10月7日在廣西都安潛水時不幸遇難，終年47歲。「定於2023年10月29日上午9點，在浙江長興縣殯儀館舉行追悼儀式」，「謝絕禮金饋贈。」

廣西新聞報導，韓頲7日晚在九頓天窗潛水，直至8日上午11時未上岸疑似失聯。11日水下智慧型機器人開始在九頓溢流天窗群水下救援，在水下110米左右，搜尋到有疑似目標，進一步打撈終於完成任務。

過去潛水專家曾指出，人溺亡後，體內細菌等微生物生長繁殖，過程中產生的大量氣體因無法排出而堆積在體內，再加上上升時外界環境壓力變小，身體組織中積累的氣體也會相應膨脹，兩種氣體同時膨脹，有可能因為逝者皮膚和肌肉不能承受體內氣體膨脹後的壓力而爆炸。

香港01報導，韓頲是中國首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，還是著名演員吳京的技術潛水導師。

韓頲在廣西都安九頓天窗失蹤逾兩周。（取材自微博）
韓頲在廣西都安九頓天窗失蹤逾兩周。（取材自微博）

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