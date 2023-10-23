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奶奶撿回飲料 深圳2童喝後食道、胃燒壞 疑有人投毒

中國新聞組／北京23日電
六歲男童中毒不能吃東西。（取材自華商報大風新聞）
六歲男童中毒不能吃東西。（取材自華商報大風新聞）

深圳寶安一名60多歲奶奶一個多月前從外面垃圾筒撿回來一瓶未開封未過期的飲料，拿給兩名孫子喝，六歲的哥哥和四歲妹妹喝了隨即出現嘔吐、腹痛癥狀，被送醫搶救，毒物檢測報告單顯示，在送檢的血液、胃液和不明液體中，檢測到三甲基矽醇，其中血液中的濃度為270ng/ml。

四歲女孩中毒病情嚴重。（取材自華商報大風新聞）
四歲女孩中毒病情嚴重。（取材自華商報大風新聞）

華商報大風新聞報導，兄妹倆的表姑媽黎女士說，「兄妹倆當時分著喝了一小部分，就上吐下瀉，後來確定孩子喝了這個飲料中毒。」她說，老人也是無心之舉，「都是農村出來的，表弟他們家庭這兩年不太走運，孩子父母欠了很多錢，奶奶撿拾廢品賣錢也是貼補家用。」

黎女說：「事發後，孩子奶奶很後悔，心理壓力非常大，說孩子救不回來她賠命，孩子爸爸媽媽還要經常安慰老人，怕老人想不開。」轄區民警當天去兒童醫院，目前還沒有調查結果。

黎女說，「9月16當天就趕緊送到深圳兒童醫院搶救，做了檢測發現裡面含有三甲基矽醇。醫院覺得這個毒物毒性不正常，當天下午就報了警。」「9月17日毒物檢測出了報告，這屬於工業毒品中毒，醫院說不排除是有人故意投毒。」

黎女表示，表侄和表侄女目前仍在深圳兒童醫院救治。「六歲男孩雖然說沒生命危險，但不能吃東西，兒童醫院讓他出院，說後續的護理比較麻煩；4歲的女孩病情嚴重，已動了三次手術，她的食道跟胃都燒壞了，現在還是不能進食，只能喝牛奶。」

黎女指出，兄妹倆住院治療38天，累計已經花費十幾萬元，「現在治療費可以親戚朋友湊一湊，但是後期如果實在太多了，估計也沒辦法了。」

檢測 毒品 牛奶

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