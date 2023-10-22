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戀愛腦無關年紀 江西9旬翁找前女友屢被拒 竟在她家放火

世界新聞網／輯
中國江西一名九旬老人到前女友家放火，所幸未造成人員傷亡。(示意圖／ingimage)
中國江西一名九旬老人到前女友家放火，所幸未造成人員傷亡。(示意圖／ingimage)

常聽過「愛情使人盲目」，感情糾紛則無關年紀。中國江西一名九旬老人到前女友家放火，所幸未造成人員傷亡。江西省高級人民法院21日公布這起案件的審理情況，涉案被告被判處有期徒刑三年，緩刑四年。

澎湃新聞網報導，事件發生在2017年，年逾九旬的阿發（化名）與同村阿香（化名）開始戀愛。2022年7月，兩人發生感情和經濟糾紛因而分手。之後，阿發仍然多次去阿香家，均被阿香拒之門外。

2022年11月21日晚，阿發再次來到阿香家，要求其還帳，但阿香一直避而不見。阿發便使用隨身攜帶的打火機，點燃了阿香家東邊窗口的紙殼，並將點燃的紙殼從阿香家瓦房的窗口投入到瓦房內，導致房屋內木柴、木樑等物品被燒毀。

案發後，阿發家屬賠償了損失，取得了被害人諒解。

余干縣法院審理後認為，阿發與他人因感情糾紛發生矛盾，晚上在村民居住區放火，危害了公共安全，尚未造成嚴重後果，其行為構成放火罪。余干縣法院判處被告阿發有期徒刑三年，緩刑四年。

不少網友震驚當事男主角已經90歲還這麼意氣用事：「別太離譜，90歲了還這樣，年輕的時候說不定更危險」、「真是應了那句：老年人談戀愛像著了火的房子」、「戀愛腦實錘了」、「顯而易見，愛情無關年齡」。

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