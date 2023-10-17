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四川2歲女娃小區內被狗撕咬40秒 骨折腎裂進ICU 全網怒了

中國新聞組／綜合報導
成都發生惡犬咬傷2歲女童，掀起網友怒火。(取材自微博)
成都發生惡犬咬傷2歲女童，掀起網友怒火。(取材自微博)

四川成都2歲唐姓女童在社區內遭惡犬襲擊，全身多處咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折，被送進ICU治療。事發畫面在網路上瘋傳，也引爆網友的怒火，嗆未拴繩的飼主要負責任。成都警方稱，目前已發現咬人黑狗的行蹤，將會通報最新消息。

來源：YouTube

環球網報導，網路上一段長達2分7秒的監視影片顯示，16日8時許，在成都崇州市恆大西辰綠洲小區一棟建築物底下，一隻黑色犬隻不停地徘徊、逗留，走動約一分鐘。8時2分35秒，母親鄧女士牽著唐姓女童走出大樓，黑色犬立刻圍了上來，並對女童展開撕咬，並將其拖至草坪，孩子被撕咬時間長達40餘秒。

倒在地上的鄧女士一直試圖保護孩子，但並未成功。最後，一名清潔員用拖把將犬隻攆走。

16日17時許，崇州警方通報稱，被咬女童唐姓女童全身多處咬傷，右腎挫裂傷，右側肋骨骨折。全力救治，已完成傷口清創手術，生命徵象平穩。

據報導，當地警方表示，根據目前掌握的情況，涉事犬隻是一隻羅威納犬。羅威納犬身體強壯，動作迅猛，氣勢強悍，已被多座城市列為禁養犬。

多位來探望孩子的鄰居表示，受傷女童2歲11個月，還差20多天滿3歲。事發時，鄧女士牽著女兒去上幼兒園，在樓下遭遇黑色犬隻攻擊，「狗的體型很大，但毛髮很乾淨也很肥，應該是家養的。」社區的居民表示，大家感到憂心，現在都不敢帶孩子下樓。

涉事小區的物業和政府相關部門工作人員，也在醫院對家屬進行安撫。有政府工作人員稱，目前相關部門非常重視此事，已請華西附二院醫師對女童進行會診。

鄧女士表示，下一步將追究小區物業和犬主責任。

畫面曝光後，網友觀看感到相當窒息，用慘不忍睹形容此事件，「看哭了，太可怕了」、「惡犬必誅！狗主必刑」、「狗主人不處理，難以平民憤」、「那個小女孩太可憐了，我現在已經有陰影了，看到狗都害怕」、「狗的主人有沒有找到！ 持續關注」、「如果期限內找不到黑狗和黑狗的主人，那就全市人民一起承擔責任，捐款給孩子治病」。

四川成都2歲女童被狗撲倒撕咬，昏迷進ICU治療。(視頻截圖)
四川成都2歲女童被狗撲倒撕咬，昏迷進ICU治療。(視頻截圖)

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