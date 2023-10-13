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電影「親愛的」原型孫卓被拐案宣判 人販只判5年 孫海洋將抗訴

中國新聞組／北京14日電
孫海洋(左)不滿量刑過輕，將提出抗訴。(視頻截圖)
孫海洋(左)不滿量刑過輕，將提出抗訴。(視頻截圖)

女星趙薇主演的電影「親愛的」原型人物孫海洋之子孫卓被拐案，北京時間13日在深圳市南山區法院一審判決。拐賣孫卓的人販子被判有期徒刑5年。孫海洋不滿量刑過輕，將提出抗訴。

法院網站通報，被告吳某龍於2007年10月、12月在南山區先後拐走被害人孫卓、符建濤（二人時年均為4歲，2021年在山東尋獲），並將二人帶至被告吳X光的住處藏匿。2021年9月，吳某光接受調查時意圖包庇吳某龍。

法院認為，吳某龍拐騙不滿14歲未成年，構成拐騙兒童罪；而被告吳某光作假證包庇，已構成包庇罪。法院分別判處吳某龍、吳某光監禁5年和2年，分別賠償孫、符家庭損失42萬元（人民幣，下同）。

孫海洋聽判後走出法院時情緒激動，哭訴難以接受判決，孩子被拐14年，但拐賣者僅被判刑5年，他將申請抗訴。另外，孫海洋申請了580萬元附帶民事賠償，法院僅判了42萬元，「我做的（尋子）廣告、發出去的廣告都不止42萬」。

2007年，4歲的孫卓在位於深圳白石洲的自家包子鋪門口玩耍時，被人用玩具車拐走。從此，孫海洋踏上艱辛的尋子路，並把家裡的包子鋪招牌更換為「懸賞20萬尋兒子店」。七年後，孫海洋尋親的故事被改編成電影「親愛的」上映。

2021年，經過14年的尋找，孫海洋在警方的幫助下，在山東找到兒子孫卓。警方查明，吳某龍是當年實施拐騙兒童的犯罪嫌疑人，並將其抓獲。

北京 趙薇

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