食堂吃出鼠頭？店家說是牛肉 華北理大究責

華北理工大學食堂傳出飯菜裡竟吃出老鼠頭。（取材自Ｘ平台）

繼江西學校出現鼠頭鴨脖事件之後，有網友近日爆料稱華北理工大學的學生在大學食堂用餐，疑似吃出鼠頭的異物，事件引發網絡關注後，該校隨後發公告稱，解除與餐飲公司的委託經營合同，並將追究相關責任。

來源：YouTube

紅星新聞報導，網友發布的群聊天截圖顯示，10月10日有人在群內發布幾張食物圖片，其中一塊筷子夾住的深色的肉上有幾根毛，該人還稱這份食物是其室友才在學校梅二（簡稱「學校食堂梅園二層」）買到的，看上去像是老鼠頭，但食堂的店家說是牛肉。有群友則質疑肉上的毛像是鬍鬚。

一名華北理工大學學生的學生家長獲知此事後表示，此事應當嚴查，若屬實，家長非常擔心學生食用後危害身體健康，並希望學校追究食堂承辦方責任，甚至應更換承包方。

華北理工大學隨後發出公告，稱寧波市江徽美食餐飲有限公司（以下簡稱江徽公司）於2023年7月27日參與華北理工大學學生食堂委托經營項目招標並中標。2023年10月10日，該公司違反食品衛生相關規定，在經營過程中發生食品衛生問題。經研究決定，解除與其之間的委托經營合同，並將依法依規追究其相關責任。

寧波市江徽美食餐飲有限公司對外的宣傳資料顯示，該企業是一家綜合性團膳管理服務單位，為數十家高校、中小學校、政府機關、企事業單位、醫院系統等提供高品質的團餐服務。記者嘗試聯繫公司的相關負責人，但電話無人接聽。