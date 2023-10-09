粵「玻璃娃娃」女富豪陪嫁千萬 新郎改叫岳父母為爸媽再拿300萬

李喜梅和小6歲的鮮肉丈夫。（取材自微博）

廣東32歲女富豪李喜梅因患罕病，身高僅0.8米，憑藉唱歌成為擁有上億身價的網紅。離婚並育有一子的她，近日再婚26歲的演員丈夫，除888萬元（人民幣，下同）聘金，婚禮當天又拿出1000萬元現金陪嫁，另贈送廣州3套房及兩輛價值888萬的豪車，雄厚財力讓網友們看呆。有人送祝福，也有人質疑男方是為錢，沒真愛。

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綜合媒體報導，李喜梅從小患有「成骨不全症」（又稱玻璃娃娃），，身高只有0.8米，因為生病沒有上過學，只能以唱歌為生，後來在短視頻成為一位網紅，通過直播帶貨，一躍成為身價上億的女富豪。

兩人的婚紗照。（取材自微博）

李喜梅曾有過一段婚姻，還為前夫生下了兒子，但最終還是離婚收場。她獨自撫養孩子。沒想到她再次遇到現在的丈夫、今年26歲的貴州男子「大雙」，並在近期舉辦了婚禮。

有網友爆料，李喜梅26歲的新婚丈夫「大雙」叫何偉豪，是一名演員，僅出演過「鬼才戰隊」，播沒播出還不確定。

報導指出，李喜梅的大婚當天，現場擺著1000萬的現金當做嫁妝；李喜梅還贈與丈夫廣州3套房產，以及兩輛價值888萬的勞斯萊斯及奔馳豪車。

此外，在迎娶的過程中，李喜梅還加碼了環節，只要丈夫改口叫岳父、岳母為爸、媽，喊一聲就可以拿一萬元，當天大雙一共喊了300聲，最終拿到了300萬元。

據報導，李喜梅和大雙早就領證結婚，且女方還曾懷過孕，但孩子在3個月時，因產檢結果有問題，只能引產流掉。大雙還訂了一個月子中心，也沒有責怪李喜梅。

李喜梅這次舉辦婚禮，不僅陪嫁了很多東西，還特意發布很多視頻，向所有粉絲介紹自己的新婚丈夫。

對此，也有網友開口狂酸，「不圖錢圖什麼？圖她生活不能自理？圖她是殘廢嗎」、「傻子都能看得出來守著銀行過日子誰不開心」、「男的狠人一枚」、「很難不讓人聯想是為了錢」。

不過，也有很多粉絲都是祝福的，認為既然現在2人都已經結婚，那麼還是誠摯送上祝福就好，不必這樣惡意揣測，或是出言挖苦，畢竟感情的事情只有當事人才會知道。