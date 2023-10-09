廣西6隻狗為啥躺一排打點滴? 獸醫警告：這些食物別餵牠們

狗狗趴地上集體打點滴，目擊者表示，牠們吃了五仁月餅導致身體不適。（取材自九派新聞）

很多飼主習慣用人吃的食物餵食狗狗，但其實狗的身體功能結構與人不同，有許多食材是不能亂吃的。廣西玉寧近日有一群狗狗被拍到集體趴在地上「打點滴」，模樣可憐引發議論。根據目擊者表示，這些狗狗是因為吃了五仁月餅才變成這樣；而據獸醫表示，人類食用的月餅高油、高糖，對寵物有害，容易造成腸胃不適與消化不良。

來源：YouTube

九派新聞報導，根據網路上流傳的影片，六隻狗整齊排成一排趴在地上，身上還掛著點滴瓶。影片拍攝者表示，這些狗之所以這樣，是因為吃了五仁月餅。

西北農林科大西安動物醫院微信 公眾號表示，寵物可以吃專屬的寵物月餅，人食用的月餅則盡量少吃，因為月餅是高油、高糖、高脂肪的食物，寵物食用過多易造成腸胃不適、消化不良。

獸醫師也提醒，除了月餅，以下常見的食物也不適合寵物食用：

1.葡萄或葡萄乾：吃了會導致寵物反覆嘔吐、對腎臟造成傷害，甚至引發急性衰竭，休克並導致死亡。

2.巧克力：會影響寵物的神經系統和心臟功能，導致嘔吐腹瀉，心跳加速甚至死亡。

3.洋蔥：含有破壞寵物紅血球的硫酸鹽等成分，會引起貧血、血尿、嘔吐、腹瀉、發燒、流口水等症狀。

4.木糖醇：寵物吃了之後會很快被血液吸收，可能會導致胰臟更多的釋放胰島素，引發嘔吐、血糖 降低等症狀，例如虛弱、肢體不協調等。