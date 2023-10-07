女住江蘇酒店發現3房藏攝影機 業者拒道歉：他們自己裝的

飯店房間發現攝影機。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

山東一網友發布影片稱，和朋友入住江蘇連雲港贛榆區紫驛飯店，卻在三間客房內都發現疑似偷拍用的微型攝影機。飯店方不但不道歉，還發聲明誣陷他們是團夥作案、自導自演。雙方均已報警。10月6日，警方通報稱，事件的犯罪嫌疑人夏某某已被刑拘。受害者劉女士表示，涉事飯店雖刪除了先前發布的聲明，但飯店涉嫌誣陷他們還洩露個人隱私 ，至今未向他們道歉。

瀟湘晨報報導，發布影片的劉女士帶著家人近日來到紫驛酒店度假，一共有三個大人兩個小孩，他們訂了兩間房間。晚上回到飯店時，劉女士發現在她們入住的兩間房間的空調出風口裡，竟然發現了針孔攝影機。

「是我朋友發現的，他洗完澡之後看到空調通風口有光，打開後在裡面發現的。」劉女士透露，之後朋友來到他所在的房間關燈，看到空調通風口有綠光，打開之後有個白色的東西（不是攝影機），往四周一看，有個觸角形狀的黑色攝影機。

影片顯示，在空調通風口處，有拆開的痕跡，一隻手從裡面拿出一個包裹著透明塑膠的物體，上面還連接著電線。該網友還上傳了他們報警的錄音。同時，他們得知二樓的另一間客房也出現了同樣的情況，對方也報了警。

劉女士稱，考慮到人在外地，而且帶著孩子，他們第一時間選擇報警處理，並將三個攝影機交給了警方。

然而，據報導，隔天飯店方不但不道歉，甚至誣陷劉女士一行是團夥作案，說是他們自己安裝的攝影機，並且在他們回酒店取藥時造謠辱罵。劉女士已聯繫律師，準備起訴。

10月4日晚，連雲港紫驛精品主題酒店的法定代表人回應指出，酒店十多年來一直誠信經營，目前已經報警，公安機關已經介入調查，已經把相關影片交給警方，一切以警方調查為準。「我們不會給犯罪分子可乘之機，也不會縱容這種社會風氣在社會上發展，一定會跟這種團夥抗爭到底。」

極目新聞報導，10月6日11時許，連雲港市贛榆區公安局官方微信 公眾號對此事件發布警情通報稱，該局於10月5日晚間將犯罪嫌疑人夏某某（男，49歲，贛榆區人）抓獲，並已將夏某某依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

報導指出，10月4日，某短片平台「紫驛精品主題飯店」帳號曾對此事件發表一則聲明。10月6日，該聲明已被刪除。紫驛精品主題酒店對此尚無回應。

該事件的受害者劉女士表示，慶幸自己和同伴的清白終於得到了證明，但他們至今未收到酒店方的道歉。而酒店還涉及洩露他們的隱私，她10月5日下午發現，疑似紫驛精品主題酒店的相關人員在一個名為「贛榆旅館業交流群」的群裡發布消息稱，幾個「山東詐騙 團夥」在自己店裡自導自演裝攝像頭，謳自己的錢，內容就包括了他們一行人的身分資訊。

劉女士表示，飯店不僅涉嫌誣陷自己和同伴，還涉嫌洩露他們的個人隱私，嚴重損害了他們的合法權利，他們將採取法律手段維護自己的合法權益。

另外一名受害者孟先生也表示，他未收到飯店方的道歉。

湖北首義律師事務所吳正平律師認為，如果飯店方面未經本人允許，無論因何理由公開當事人個人資訊，都有違法之嫌。如果侵害造成嚴重後果，可能還會依據刑法追究刑事責任。如果有侮辱、誹謗的行為，被害人可以起訴，要求追究加害人的刑事責任，但是否追究，則由法院根據案件情節和損害後果來定。