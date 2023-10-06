河南竊案翻版?「一個螺絲釘都沒剩」 徐州婚禮場地被連夜搬空

婚禮場地一夜之間被搬空。(視頻截圖)

繼河南 南陽「音樂節」爆出大規模偷盜新聞後，有網友日前爆料，徐州一婚禮場地被村民連夜搬空，一個螺絲釘都沒剩。婚禮公司已報警，事件正在調查中。

海報新聞報導，有網友爆料，自己婚慶公司搭建的婚禮場地被連夜搬空。婚禮公司負責人大曉5日說，他們在2日晚上8點開始搭台，3日凌晨3點結束，早晨7點發現整個場地都被搬空了，「現場看不到任何搭建的痕跡了，一個草毛都沒有了。現場一個螺絲釘都沒有了，桁架，電線，道具擺件，還有一些花藝啊（都沒了）。」

大曉表示，他們光組裝東西就花了七個小時，四個小時被拆完，損失大概1萬多元人民幣(約1388美元)，影響到後續的婚禮現場的搭建。

後來，他們經過多方打聽，場地的東西被村民賣的賣，扔的扔，該收拾回家的收拾回家了。他們在附近村民家中找到部分遺失的道具和設備，後來又用簡單的布置了一下場地供新人結婚使用。目前他們已報警，事件正在調查中。

對此，有網友表示震驚和不解，「真的很震驚，我的天，把人家場地搬空這是要幹嘛」、「都是一個村的，抬頭不見低頭見，把人家婚慶布置都搬走了，這也太不可思議了…再說，這些布置拿回家，有實用性嗎？ 」、「別笑美國，中國有自己的0元購」、「幸虧是結婚前一天，不然新娘子都要被偷去」、「這婚禮辦得真晦氣啊」、「丟人丟上熱搜了」。

還有人說：「這算是南陽迷笛音樂節續集了，江蘇是發達省份也擋不住不自覺的村民，徐州不算窮呀！」、「徐州也窮成這樣？？？昨天還笑河南人呢，想不到我們江蘇人也有這樣的，真他*打臉！」

還有人吐槽，「這是在救那個音樂節嗎？」、「徐州好兄弟，幫助南陽解困。」