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母興訟奔走18年 14歲女被性侵證據不足 仍判賣淫

中國新聞組／北京30日電
當年的新聞報導 。（取材自中國新聞周刊）
當年的新聞報導 。（取材自中國新聞周刊）

18年前，邱真的14歲女兒孫燕暑假期間回父親孫錫美（邱真前夫）租房處，遭父親情婦王艷娟找來的已退休官員荊玉柱強暴。邱真告上法院，法官卻認為孫燕是自願賣淫，邱真為此上訪、申訴18年，近日她收到最高檢通知書，仍認定女兒是賣淫女。邱真不服，再次提交新的申訴狀，訴求仍是「恢復女兒的名譽，懲處當年的犯罪者」。

中國新聞周刊報導，最高檢出的「刑事申訴結果通知書」提到，兩種罪名的差別在於行為對象是否為賣淫幼女，以及是否有強迫行為。原案中，王艷娟供述孫燕同意找個有錢人，孫燕亦自述發生性關係時荊玉柱沒有打她，並說「王娟（即王艷娟）告訴我，老金（即荊玉柱）來幹啥，你就別動彈，我就聽王娟的話了」。

通知書中也提到，荊玉柱多次供述發生性關係時孫燕是自願的。此外，孫燕等人的陳述和荊玉柱的供述一致，都是完事了荊玉柱將錢給孫燕。認定荊玉柱違背孫燕意志的依據不足，原審裁判認定荊構成嫖宿幼女罪並無不當。

據報導，「修改判決」是邱真一直以來的願望，她形容18年來為此付出的代價是「傾家蕩產」、「家破人亡」。如今，孫燕已經有了自己的家庭，孩子正上小學，丈夫打工賺錢，她負責在家裡照顧孩子。

維權需要經費，邱真為此賣掉了房子，如今住在社區幫忙找的公租房裡，連公租房的房租都已欠下三年了。儘管如此，邱真還是想「走到底」。

報導指出，這些年邱真「父母都去世了，二婚的丈夫2018年也因癌症走了」，邱真領著精神和智力殘疾的傻弟弟來回奔波北京和長春之間，她自己的身體也不好。

邱真說，她已就上述駁回申訴通知提交了新的申訴狀。她的訴求仍是，「恢復女兒的名譽，在此基礎上懲處當年的犯罪者」。

北京 癌症 退休

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