網紅成老賴直播挑釁 法院反直播逮人 吸引92萬人觀賞

網紅成「老賴」反直播囂張挑釁，法院直播拘留全過程獲92萬人觀賞。（取材自澎湃新聞）

一名吳姓女網紅被廣東中山第一人民法院列為「失信被執行人」（俗稱「老賴」），公布在法院的自媒體平台上。沒想到她不只未到案說明，隔天還開直播「炫富」回嗆稱，「只是合同糾紛並非欠錢」，法院當日便派人將吳女帶回訊問，還全過程開啟直播「殺雞儆猴」，吸引92萬人線上觀看。

澎湃新聞報導，吳女得知自己被失信曝光後，在自己的抖音 帳號發布聲明，稱自己被某傳媒公司起訴，是因當時初入職場時不懂法，「只是合約糾紛並非欠錢」，自己的案子有二審，且法院並沒有通知她開庭就對她進行執行，根本不同意法院的判決。

報導說，吳女非但沒有主動聯繫法院，還對這件事情開起直播。還稱法院對其失信曝光是與申請執行人串通針對她個人，誣蔑小編們收了錢在「壹法中山」抖音號上只曝光了她。

對吳女態度如此惡劣，且結合吳女抖音發布的影片內容及申請執行人提供的財產線索，中山市第一人民法院認定其有能力履行仍拒不履行。法院決採取強制執行措施。9月22日下午三點左右，執行法官連同法警一起在吳女直播的飯店將其帶回法院。為了起到「懲戒一個，普法一片」的效果，「壹法中山」抖音號全程開啟執行直播。直播過程中，法院自媒體小編還一一為觀看的民眾解答相關法律常識，增加民眾對「欠債」、「強制執行」等法律問題作出解釋。

據中山市第一人民法院透露，整個直播92萬人在線上觀看，眾多網友按讚。最終，法院對吳女作出裁決，對其司法拘留15日，以儆效尤。