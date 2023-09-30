我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市連降豪雨 班森賀華社成重災區

紐約客談／艾妲颶風2周年 紐約排雨基建無改善

網紅成老賴直播挑釁 法院反直播逮人 吸引92萬人觀賞

中國新聞組／北京30日電
網紅成「老賴」反直播囂張挑釁，法院直播拘留全過程獲92萬人觀賞。（取材自澎湃新聞）
網紅成「老賴」反直播囂張挑釁，法院直播拘留全過程獲92萬人觀賞。（取材自澎湃新聞）

一名吳姓女網紅被廣東中山第一人民法院列為「失信被執行人」（俗稱「老賴」），公布在法院的自媒體平台上。沒想到她不只未到案說明，隔天還開直播「炫富」回嗆稱，「只是合同糾紛並非欠錢」，法院當日便派人將吳女帶回訊問，還全過程開啟直播「殺雞儆猴」，吸引92萬人線上觀看。

澎湃新聞報導，吳女得知自己被失信曝光後，在自己的抖音帳號發布聲明，稱自己被某傳媒公司起訴，是因當時初入職場時不懂法，「只是合約糾紛並非欠錢」，自己的案子有二審，且法院並沒有通知她開庭就對她進行執行，根本不同意法院的判決。

報導說，吳女非但沒有主動聯繫法院，還對這件事情開起直播。還稱法院對其失信曝光是與申請執行人串通針對她個人，誣蔑小編們收了錢在「壹法中山」抖音號上只曝光了她。

對吳女態度如此惡劣，且結合吳女抖音發布的影片內容及申請執行人提供的財產線索，中山市第一人民法院認定其有能力履行仍拒不履行。法院決採取強制執行措施。9月22日下午三點左右，執行法官連同法警一起在吳女直播的飯店將其帶回法院。為了起到「懲戒一個，普法一片」的效果，「壹法中山」抖音號全程開啟執行直播。直播過程中，法院自媒體小編還一一為觀看的民眾解答相關法律常識，增加民眾對「欠債」、「強制執行」等法律問題作出解釋。

據中山市第一人民法院透露，整個直播92萬人在線上觀看，眾多網友按讚。最終，法院對吳女作出裁決，對其司法拘留15日，以儆效尤。

抖音

上一則

河北男動嫖娼念頭被罰500 網嘲「思想犯罪試點」

延伸閱讀

杭州亞運／歐尼爾現身女籃比賽、抱拳打招呼 姚明送他吉祥物

杭州亞運／歐尼爾現身女籃比賽、抱拳打招呼 姚明送他吉祥物
「挖呀挖」黃老師帶貨 狂賣百萬…曾稱不當網紅 被質疑已辭職

「挖呀挖」黃老師帶貨 狂賣百萬…曾稱不當網紅 被質疑已辭職
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
baby離婚後戀神祕男？直播親揭感情狀態

baby離婚後戀神祕男？直播親揭感情狀態

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了