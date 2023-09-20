雲南邊境要辦馬拉松 網友擔憂：會不會跑著就到緬甸了

馬拉松賽事線路。（取材自「極邊鎮康」公眾號）

雲南省臨滄市鎮康縣將舉辦「中國鎮康緬甸 果敢半程馬拉松 」，引起各界對於「路線」熱烈討論，有網友擔憂 ，「會不會跑著就到緬甸了」。

綜合媒體報導，這項「半程馬拉松」比賽將在10月1日在鎮康縣南傘鎮舉行，賽事有半程馬拉松21.0975公里，迷你馬拉松5公里。從賽事線圖可以看出，半程馬拉松起點和終點都設在鎮康縣人民政府邊上的南傘河畔公園，迷你馬拉松也從南傘河畔公園出發，但終點在環城路，均在中國境內。

報導說，康縣教體局的一名工作人員表示，「賽事是我們這邊政府舉辦的，就是在中國境內跑，不會跨境，跨境根本沒有辦法舉行。」

對於網友的擔憂，該工作人員解釋，他們已經舉辦了十多年中緬友誼運動會，馬拉松比賽是第一次，但也屬於運動會中的一個項目。目前總共有1000多人報名參加馬拉松，緬甸果敢也有人參賽，「我們邀請了緬甸果敢的運動員 來中國比賽。他們都是通過正規渠道入境，經過了相關的資質審核，那些違法犯罪的人是不可能過來參加比賽的。很多網友的猜測都是不符合實際的。」

報導稱，定居在雲南大理的上海青年孫曹平日就酷愛戶外活動，打算和幾位朋友一同報名鎮康的馬拉松賽事。至於大眾較為關心的安全問題，他雖然有一定擔憂，但認為這是一個小機率事件，「在雲南住了幾年，真正被拐賣到緬甸的還是很少見，邊境線不是那麼好跨越的。 」不過，他還是表示，在鎮康期間會一直和朋友同行，確保不落單。

雲南省臨滄市鎮康縣教育體育局辦公室負責人楊應保指出，這項活動由當地政府組織舉辦，所有賽事都在中國境內進行，不存在涉及緬甸果敢地區的安全問題。他提到，鎮康與緬甸之間設置了三層三公尺高，且綿延數百公里的鐵絲網，邊境線上的安全毋庸置疑。