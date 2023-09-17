女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

李女士因拒絕換座與另外兩人發生糾紛。（取材自上游新聞）

近日，在太原南到天津西的G2610高鐵上，一名23歲女子拒絕其他乘客調換座位要求，對方一家三口竟多次敲打其座椅，女子提醒對方別再敲後，竟遭到三人辱罵及毆打10分鐘。目前，天津西站鐵路派出所已介入。

李女士身上多處被抓傷。（取材自上游新聞）

綜合媒體報導，當事人李女稱，她從太原南站上車後發現自己的座位被一名男子坐了，對方表示想要和她換座，讓她坐旁邊的座位，李女拒絕後對方換回座位，竟遭多次對其座椅進行敲打。

李女表示，後來發生爭執，是因後方女子非常用力地推搡小桌板。「她的位置是在我的後方，所以我的椅子發生了劇烈的震盪，這個行為從我上車到事發已經有至少三到四次。我當時在休息，回頭提醒她說您能別動了嗎？她就開始對我辱罵，辱罵之後，剛開始擊打我的左臂。我被打後準備用手機來取證，她就把我的手機打掉了，箝制住我的雙臂，進行抓撓拍打。同行的兩個人也加入打我的過程中。」

李女士手臂上的傷痕。（取材自上游新聞）

李女表示，是對方先動的手，「但是當乘警和乘務員過來之後，他們三個就一致跟乘務員說是我打的他們，他們沒有動手。」

一段疑似其他乘客拍攝的視頻顯示，當時一名身穿白衣的男子站在李女座位後左方。雙方發生爭吵後，該男子率先動手，李女正後方的女子隨即從座位上站起，多次擊打李女，兩人後來被其他乘客制止。

李女士表示，現在自己很迷茫，「這件事情是鐵路警方直接來處理的，然後移交到天津西站派出所。現在打人的一家三口，我不知道他們在哪，也沒有他們的聯繫方式。我目前的訴求是希望警方能盡快鎖定打人者，因為他們的行為比較惡劣。」