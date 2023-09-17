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華女在泰國遭同胞綁架 趁車輛追撞跳車求救

中國新聞組／北京17日電
女子（左）趁車輛追撞時逃脫；涉嫌綁架案的趙男（右）被警方逮捕。（取材自每日經濟新聞）
女子（左）趁車輛追撞時逃脫；涉嫌綁架案的趙男（右）被警方逮捕。（取材自每日經濟新聞）

一名中國女子日前在泰國遭遇綁架，嫌疑人開車將她帶往銀行取錢途中追撞前車，女子趁機跳車向附近的出租車求救。據南方都市報報導，嫌疑人已被泰國警方拘留。

每日經濟新聞引述泰國多家媒體報導，日前泰國曼谷一高速公路上發生追撞事故，一輛灰色轎車撞上了宋蓬（音譯）駕駛的白色越野車。灰色轎車趙姓司機，是一名36歲的中國男子。趙男稱願意自掏腰包賠償損失，但宋蓬拒絕了這一提議，並建議他聯繫保險公司。

宋蓬說，高速公路警察趕到後，命令他和趙男在高速公路上等待保險公司代表。另一隊警察接近趙男並立即將他控制。

宋蓬說：「我當時很困惑，這場追撞事故不至於導致這樣的結果。」後來他才了解到，追撞他的司機綁架了一名中國女子。被綁架者當時就在灰色轎車內，並在事故發生時趁機跳車，隨後乘坐出租車離開了現場。

事後，泰國警方向媒體公布案件細節時表示，這名女子在中國擔任一家南韓整形醫院的代理人，而趙男則在杜拜當司機。

兩人各自在泰國度假時，通過社交平台認識，並在網上交談10天後見面。他們相約在一家餐廳喝酒，女子喝醉。第二天，她在曼谷一家酒店的房間裡醒來。趙男邀請她去芭達雅旅遊，隨後將她帶到一個僻靜的地方捆起來，索要5萬元人民幣。

由於缺乏資金，該女子聯繫了朋友，朋友立即將錢轉入她的帳戶。趙男帶著女子去銀行取錢途中發生了追撞事故。泰國警方在趙男的車上發現了一大捆繩子，目前，嫌疑人趙男已被拘留。

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