「杭州作汴州」人民日報宣傳亞運誤引南宋亡國詩 遭諷水平低

人民日報引用南宋詩人林升的詩句來宣傳杭州亞運，引起大陸網友批評，該篇微博隨後已被刪除。（圖／截取自人民日報官微）

杭州亞運即將於9月23日登場，目前正在進行聖火傳遞，中國官方媒體也紛紛展開各種宣傳活動。「人民日報」官方微博 11日發布題為「跟著課文看杭州，一起感受杭州之美」的宣傳影音，但卻引用南宋詩人林升的「題臨安邸」詩句，引起網友批評。因這首詩表面是頌揚杭州之美，實際上是批判掌權者苟且偷生。

來源：YouTube

面對批評聲浪，「人民日報」很快就刪除這則影音及微博。

據報導，人民日報這段宣傳視頻時長1分33秒，「題臨安邸」出現在中段：「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。」

詩人林升描述南宋時期虛假的繁榮太平景象，在外有金人入侵的國仇家恨下仍紙醉金迷，表達對統治者苟且偷生，整日陶醉於歌舞昇平、醉生夢死生活的不滿與譴責。詩中「暖風」一語雙關，不單指自然界春風，更是指社會上淫靡之風。

人民日報這則影音隨即引來大批網民撻伐：「用這首詩合適嗎，是陰陽怪氣還是認真的」；熟知該詩背景的中國網友均認為該宣傳不妥：「想不通到底是什麼樣的人在做宣傳工作」；也有網友嘲笑小編不知道該詩的背景，「沒想到「人民日報」的文化水平這麼低」；但也有網友緩頰稱，不必什麼事都上綱上線，「小學課本裡的詩，為什麼不能引用」。

中國多家官方媒體原本也都轉發了這則影音，但在遭到往大網友批評後，也紛紛把該影音刪除。

魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛擔任第三棒火炬手。(取材自中新網)

另據北京 青年報報導，杭州亞運火炬11日上午9時在紹興傳遞，魯迅先生長孫周令飛為第三棒火炬手，站在魯迅筆下的鹹亨酒店門口，與第二棒火炬手、亞洲田徑錦標賽女子跳遠冠軍陸敏佳交接後，跑了70多米。

周令飛表示，他是紹興榮譽市民，他創辦的魯迅文化基金會總部今年落戶紹興，為此，紹興當地推選他為杭州亞運火炬紹興站火炬手。