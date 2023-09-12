百億房企被爆高層玩4P 老董下跪痛哭 怒斥合夥人鬧分家

榴集團董事長崔巍在媒體溝通會上突然下跪。（取材自微信）

北京 老牌百億房企石榴集團捲入一名女CEO舉報高層玩4P的情色風波後，兩名創始合夥人崔巍、桑春華鬧內訌，石榴集團董事長崔巍11日在媒體溝通會上，突然下跪，痛哭流涕，怒斥桑春華「毫無人格、品德、廉恥之心」，懇請得到地方政府、金融機構和供應商的再次信任。

騰訊新聞「潛望」報導，兩人的矛盾於2023年6月爆發，崔巍代表公司單方面解除了桑春華總經理等全部職務，並禁止其進入公司。桑隨後反擊稱「不具備法律效力」，並爆料稱變更所有法人，搶奪300多個公章。雙方隨後開始多輪談判，但在股權、資產等分家事宜上，未能達成一致。

就在雙方僵持不下之際，9月6日，雲核變量董事長劉夏在微博 實名舉報桑春華，稱其「以吃飯為由在北京邀約多人運動，因未參與就被微信 和電話辱罵數十分鐘」。這一舉報信，也連帶將石榴集團合夥人內訌風波踢爆到地產圈外。

隨後，桑春華聲明表示上述內容為「不實信息」，並稱崔巍混淆視聽，為逃避侵占公司資產，採取暴力手段搶奪公章、驅趕合法董事、違法控制公司經營等行為。

報導說，崔巍在媒體溝通會上表示，作為石榴集團的董事長和法人，我是既抱歉又丟臉，向大家道歉，最近關於石榴集團的各種新聞已經鋪天蓋地，刷低各種社會倫理底線，現在的局面已經完全影響企業的商譽。

對於解除桑春華總經理職務，崔巍說，「我和桑春華在最底層的價值觀上已形成最猛烈的衝突。依法依規取消他對公司的治理權力，這不是股東內訌，不存在所謂的搶公章、搶資產、鬧分家的宮鬥戲碼，這是一場嚴肅的、依法依規的公司治理權的調整和捍衛」。

對於公司經營情況，崔巍表示，公司從未違約，這是十分健康而又良性的地產公司。「如果由我們實際的淨資產覆蓋不足而給各家金融機構帶來真實損失的話，我將從我們所在的石榴中心22樓一躍而下，我以我的生命做出信譽擔保。」崔巍表示。