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山東女控夫婚前瞞病婚後嫖娼 法官：有重歸於好可能 不准離

中國新聞組／北京9日電
山東省莘縣人民法院一則民事判決，讓不少網友又對婚姻充滿畏懼。此為示意圖。（中新社）
山東省莘縣人民法院一則民事判決，讓不少網友又對婚姻充滿畏懼。此為示意圖。（中新社）

山東32歲李姓女子以27歲劉姓丈夫婚前隱瞞傳染性疾病，婚後有出軌跡象還嫖娼，又對家庭不管不顧致夫妻感情破裂為由，向法院訴請離婚。劉男則不同意離婚。法官認為，夫妻雙方共同努力克服困難，還是可能重歸於好，判決不准離婚。法官判決衝上微博熱搜，閱讀量破億，網友幾乎一面倒批評法官「毀三觀」，並稱法官是「結婚率將降為零的推手」。

九派新聞報導，近日，山東省莘縣人民法院公布了一則民事判決書。判決書顯示，李女和劉男都是農民，兩人於2018年相識並自由戀愛，2019年登記結婚，婚後生育一女。

李女稱，劉男婚前隱瞞傳染性疾病，婚後有出軌跡象、存在嫖娼等行為，對家庭不管不顧，其所作所為導致夫妻感情破裂。且從2021年到2023年，雙方已兩年未見面，一直處於分居狀態，婚姻關係名存實亡，無和好可能。請求判決二人離婚；婚生女由自己撫養，劉男每月支付撫養費3000元（人民幣，下同）直至女兒滿18周歲或獨立生活；平均分割夫妻共同財產。

劉男則辯稱，不同意離婚，並指李女請求離婚是受其家人影響。如離婚，自己要求撫養女兒，撫養費自行承擔；雙方無共同財產，但要共同償還自己婚後為共同生活所借債務8萬餘元。

法官認為，李女「未提供充分證據證明二人夫妻感情已徹底破裂」。且夫妻間為生活瑣事發生爭吵是較為普遍的現象。且李女和劉男的孩子正處於身體和性格發育形成的關鍵期，雙方離婚不勢必對其成長和學習產生不利影響。

「李女如能念及與劉男多年的夫妻情分，念及對子女成長及生活的影響，共同努力克服當前婚姻家庭中出現的困難，還是具有重歸於好的可能。」判決書道。最終，法院判決，不准李女與劉男離婚。

這項判決被媒體披露後，昨天衝上微博熱搜，截至9日中午，閱讀量達1.1億。網友幾乎一面倒批評法官的判決，據新浪熱點線上民調，不支持法官判決的高達6.4萬人次，以「為了家庭和孩子成長不該離婚」為由的支持者只有1641人。

網友紛紛開酸及開罵：「這種判決就真殺人不見血！法院能不能幹點兒人事兒？！」，「太好了，多報導爭取讓結婚率降為零」，「所以婚姻給女人帶來了生育風險和後遺症、喪偶式育子、感情創傷、性病、8萬元債務，法官還覺得很棒是吧」，「憑什麼共同克服困難啊」，「太好了，結婚率就要下降啦」，「多來多來！踏進民政局一步算我輸」，「法官三觀正常嗎？」。

也有網友問：「男的再錯也得拖著一個女人的一生幸福來給他兜底是嗎？我就想問問如果反過來，法官怎麼判？」，「為了孩子的身心健康，也得遠離這樣的父親」，「希望不要逼走一條人命」。

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